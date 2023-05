Én av dem som er betenkt, er sjefen for generalstaben i Tsjekkia, general Karel Řehka. Han heller nå kaldt vann i blodet på dem som forventer at ukrainernes stormløp mot russiskokkurte områder blir en

– Jeg tror personlig at vi bør være klare for et dårlig scenario, det vil si en lang krig, sier sjefen for den tsjekkiske generalstaben til den tyske storavisen Bild.

Nedtellingen til den varslede ukrainske motoffensiven har pågått lenge. Noen mener den allerede er i gang, men de fleste venter på et storstilt angrep, kansje ved flere frontavsnitt.

I mellomtiden har russerne forberedt omfattende forsvarsstillinger for å møte offensiven. Spørsmålet er hvor solide disse er, og om ukrainske styrke er i stand til å bryte gjennom forsvarsverkene og få momentum i krigen.

– Russerne tror at tiden er på deres side. Vi må vise dem at de tar feil

Den tsjekkiske generalen Karel Řehka mener at offensiven ikke nødvendigvis vil endre situasjonen på slagmarken, og oppfordrer derfor allierte om å forberede seg på en langvarig krig.

Samtidig ber han ha vestlige land om å støtte Ukraina med mer enn kun våpen og militær trening alene.

– Russerne tror at tiden er på deres side. Vi må vise dem at de tar feil. Ikke mindre viktig er vår vilje til å støtte Ukraina på alle fronter, det vil si moralsk, diplomatisk, økonomisk og på andre områder, som utdanning, kultur og gjenoppbygging, oppfordrer general Řehka, ifølge Ukrainska Pravda.

– De vil svare umiddelbart

I februar advarte den tsjekkiske generalen om at den tsjekkiske hæren måtte være forberedt dersom konflikten i Ukraina eskalerer til en krig mellom Nato og Russland.

– Da vil tsjekkerne umiddelbart bli aktive deltakere i krigen. Hvis dette skulle skje, ville det vært mange legitime og lett tilgjengelige mål i Tsjekkia fra Russlands perspektiv. Russland vil ikke vente på at vi blir organisert. De vil svare umiddelbart. Livet til hver soldat og borger i Tsjekkia, ville bli snudd på hodet. Alt ville vært annerledes.

– Vi overbeviste oss selv om at det ikke var noen trussel om en storkrig

Det sa general Karel Řehka i sin årlige redegjørelse til landets toppledelse i slutten av februar, skriver Tsjekkisk Radio. Han ba derfor den politiske og militære ledelsen om å forberede seg på et slikt scenario.

– Dessverre var det som skjedde akkurat det mange militær- og sikkerhetsanalytikere hadde advart om i mange år, og få trodde dem. Vi overbeviste oss selv om at det ikke var noen trussel om en storkrig i vårt siviliserte Europa, sa generalen.

– Situasjonen er alvorlig og vi må reagere

I talen minnet sjefen for den tsjekkiske generalstaben i om at Tsjekkias territorium, infrastruktur og innbyggere vil være et mål for fiendens aktivitet, og at mange av våpensystemene som ødelegger Ukraina i dag har tilstrekkelig rekkevidde til å treffe Tsjekkias territorium.

– Situasjonen er alvorlig og vi må reagere. Vi må se på scenariene og forsvarsplanene våre, på hvor realistiske de er og hvor mye de samsvarer med dagens situasjon og ressursene våre. Det er nødvendig å fremskynde moderniseringsprosessen, oppfordret generalen.

