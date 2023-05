Kanadisk politi mener å ha løst en 48 år gammel draps- og voldtektssak ved hjelp av DNA. Det var i Montreal i Quebec Sharron Prior ble funnet voldtatt og drept i 1975. Saken sto uløst i flere tiår.

Gjennom de 48 årene har kanadisk politi etterforsket mer enn hundre mistenkte i saken. Nå mener de å ha funnet den skyldige.

Helt sikre

Ved hjelp av DNA-teknologi opplyser politiet i Longueuil i Quebec i Canada at de er hundre prosent på sikre på at det var amerikaneren Franklin Maywood Romine som voldtok og drepte Prior. Det skriver The Guardian.

Til tross for at politiet nå sier seg sikre på at Romine er den skyldige kan han ikke straffeforfølges. Han døde nemlig 36 år gammel i 1982 og ble gravlagt på en kirkegård i den amerikanske delstaten Vest-Virginia.

Etterforskerne klarte å få tak i det avgjørende DNA-beviset ved å grave opp liket av Romine. DNA-et ble testet tidligere i mai og det er nå bekreftet at det matcher DNA-funn gjort på åstedet. Romines skikkelse samsvarer også med et vitnes beskrivelse.

(Saken fortsetter under bildet)

Franklin Maywood Romine levde et liv preget av kriminalitet. Foto: Politiet i Longgueuil / Facebook

Var borte i tre dager

29. mars 1975 var datoen som skulle bli skjebnesvanger for Sharron Prior. Hun skulle møte venner på en pizzasjappe ikke langt hjemmefra. Hun dukket aldri opp. Tre dager senere ble Prior funnet voldtatt og drept i et skogområde et annet sted i nærheten av Montreal.

Av de over hundre menneskene som gjennom årene har blitt etterforsket er det ingen av dem som noen gang ble arrestert. Priors mor som nå er i 80-årene, Yvonne Prior, har siden 1975 viet livet sitt til å finne hennes datters morder.

Canada og USA



Romines dukket ikke opp i politiets etterforskning før i fjor, skriver The Guardian. Da det lokale politiet i Longueuil sjekket ut Romines bakgrunn fant de en utfyllende historikk av kriminalitet og vold. Han skal også ha unngått både amerikansk og kanadisk politi ved å ha flyttet mellom Vest-Virginia i USA og Longueuil i Canada.

Bare få måneder etter at Sharron Prior ble funnet voldtatt og drept ble Romine pågrepet av kanadiske grensevakter og sendt til Vest-Virginia i USA hvor han ble dømt til fem til ti års fengsel for et innbrudd og seksuelt overgrep i delstaten.

Etter oppholdet i fengsel dro han tilbake til Canada hvor han døde kort tid etterpå. Liket ble da sendt tilbake til hans mor i Vest-Virginia i USA.

– Det ondeste elementet i menneskeheten

En representant for påtalemyndigheten ved navn Mark Sorsaia omtalte drapet på Sharron Prior «det ondeste elementet i menneskeheten» da politiet fant ut at Romines mest sannsynlig er skyldig i drapet.

– Dette er en kombinasjon av det ondeste elementet i menneskeslekten og det mest uskyldige elementet i menneskeslekten, et barn. Noen ting er verre enn døden, nemlig å miste et barn på denne måten, for familie og for mor, sa Sorsaia ifølge The Guardian som siterer amerikanske WCHS.