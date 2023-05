Politiet i Rocklin, en liten by drøye 40 kilometer nordøst for Sacramento i California, sier at Rivara stoppet bilen i et veikryss og gikk ut i veien for å hjelpe en andefamilie krysse gaten.

Ifølge lokalkanalen KCRA 3 var det flere forbipasserende som så gesten, inkludert 12 år gamle William Wimsatt.

– Han gikk ut av bilen og geleidet endene over veien. Alle klappet og syntes han var veldig snill, sier 12-åringen til den lokale TV-kanalen.

Hørte bare lyden

Han satt i bilen med moren og ventet i krysset.

– Han hjalp dem opp på fortauskanten, for de små andungene slet med å komme seg over. Så gikk han tilbake mot bilen sin, forteller gutten.

Han sier at det var da en bil dukket opp ut av intet og traff mannen.

– Jeg så ikke selv at bilen traff ham. Alt jeg husker er lyden og at han fløy tvers over krysset, sier unggutten.

– Det er ikke rettferdig

Politiet sier nødetatene ble sendt til stedet, men at livet ikke sto til å redde. Det er ikke gjort noen pågripelser i saken og politiet mistenker ikke ruskjøring. Saken er likevel fortsatt under etterforskning.

– Han var den eneste som gikk ut av bilen for å forsøke å hjelpe dem og trolig den snilleste personen i hele området. Det er ikke rettferdig, sier Wimsatt.

Det er også satt opp en innsamlingsaksjon til familien. Rivara etterlot seg kone og to barn.

Hendelsen skjedde på kvelden 18. mai og dagen etter hadde flere lagt ned blomster ved ulykkesstedet, samt flere gummiender.