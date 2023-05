Sokolov tok over ansvaret for den russiske stillehavsflåten i august 2022. Han tok over etter at Svartehavsflåten ble påført et stort nederlag da flaggskipet, krysseren «Moskva», ble senket 15. april.

Ukrainske sikkerhetsmyndigheter og statsadvokaten i Ukraina bekrefter i pressemeldinger torsdag at de etterforsker Sokolov som ansvarlig for å ha gitt ordre om å avfyre Kalibr-kryssermissiler mot ukrainske energiforsyninger.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Målrettede angrep mot byer og oblaster

Ifølge den ukrainske staten førte angrepene til at fire sivile personer ble drept og ytterligere 40 ble skadet.

Ukraina vil straffeforfølge viseadmiralen for angrep på Kyiv, Lviv, Dniro, Vinnijtsja, Kirovohrad, Odesa, Zaporizjzja, Sumy, Khmelnytskyj, Rivne, Tsjernivtsi, Tsjerkasy, Zhytomyr og Ivano-Frankivsk.

Se video: Wagner-gruppen har satt sluttdato

Risikerer livstid

«Det er slått fast at de russiske angrepene førte til betydelige tap for det nasjonale systemet for å støtte sivilbefolkningen med livsstøtte», heter det i pressemeldingen fra sikkerhetstjenesten.

De ønsker å få ham tiltalt for flere lovbrudd, inkludert flere krigslover.

De opplyser at Sokolov risikerer livstid i fengsel om han dømmes i en ukrainsk domstol.