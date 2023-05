– Det er bataljonssjefene og andre høyere opp i systemet som er ansvarlige for at så mange ukrainere mistet livet i Bakhmut. Vi burde ha forlatt byen tidligere og deretter omringet den og bombardert den, slik vi skal gjøre nå.

Les alt om krigen i Ukraina her

Det forteller Eugene Pechenizkiy i Ukrainas 252. bataljon, til dansk TV 2.

Intervjuet er gjennomført om lag 25 kilometer fra frontlinjen i Bakhmut. Soldaten har sett kamerater kjempe og dø. Selv har han kommet levende fra det, men er kritisk til at så mange landsmenn har måttet ofre sine liv.

– Måtte kjempe mot russerne for å slite dem ut

Militærmedisinere gir førstehjelp til sårede ukrainske soldater nær Bakhmut onsdag 24. mai 2023. Foto: Efrem Lukatsky / AP

TV 2s korrespondent Rasmus Tantholdt har snakket med flere av de ukrainske soldatene som har tjenestegjort ved fronten. Dette er inntrykket han sitter igjen med:

– Soldatene er ikke fornøyd med taktikken som ble brukt, som var å sende inn en hel masse ukrainere, som ikke var særlig godt bevæpnet, og som måtte kjempe mot russerne for å slite dem ut. Dette skjedde til tross for at det kostet mange ukrainske liv, forteller Rasmus Tanthold.

Kampene om byen er de blodigste i krigen til nå. Russiske styrker har helt siden i fjor sommer forsøkt å knuse den ukrainske motstanden i byen, men det var først etter ni måneders strid Russland kunne erklære seier i den utbombede byen.

Wagner Gruppen har trolig mistet 20.000 mann, mens de russiske tapene anslås av Pentagon til nærmere 100.000, inkludert drepte, sårede, savnede og desertører.

(Artikkelen fortsetter under video)

Har kostet ukrainerne mye blod: Blir brukt som «kanonføde»



Flere militære analytikere har imidlertid uttalt at prisen Russland har betalt for innta byen har vært så høy at den russiske hæren er kraftig svekket etter enorme tap.

Dette har også vært Ukrainas strategi. Målet har vært å slite ut russiske avdelinger, og Wagner Gruppen, ved å holde stand i byen. På den måten har de påført Putins krigsmaskin dype sår, og kjøpt seg tid til våroffensiven.

Men denne strategien har kostet ukrainerne mye blod. Underveis i kampene har det også kommet ut at det har vært interne stridigheter hvorvidt det var riktig å bli værende i Bakhmut.

Det er den samme frustrasjonen som dansk TV 2 har fanget opp i en fersk reportasje fra fronten. Soldatene forteller at de opplevde sin egen rolle som «kanonføde», mens det egentlig aldri var tanken å holde byen permanent.

– Det var slik mange mennesker døde

Ukrainske soldater i en skyttergrav under russisk beskytning ved frontlinjen nær Bakhmut søndag 5. mars 2023. Foto: Libkos / AP

– Russerne brukte gass, og da vi søkte høyere opp i en bygning for å komme oss unna gassen, traff de bygningen med raketter, så den kollapset. Det var slik mange mennesker døde. Det var et rent helvete. Ukraina burde ha endret taktikk tidligere, forteller Eugene Pechenizkiy.

Nå som byen er falt i russernes hender, har Ukraina endret taktikk. I stedet for å kjempe om hvert kvartal i den utpinte byen, har ukrainerne angrepet russiske posisjoner på flankene rundt Bakhmut. Her skal russerne ha blitt drevet tilbake mer enn 20 kvadratkilometer, og Ukraina skal ha tatt tilbake flere strategiske høydedrag fra russerne.

Russisk «pyrrhos-seier» – risikerer å bli omringet



Samtidig har Wagner Gruppen startet tilbaketrekkingen fra byen og overlatt byen til russiske avdelinger. Nå satser ukrainske generaler på å omringe byen og angripe de gjenværende russerne med artilleri.

På den måten kan russernes erobring vise seg å bli en såkalt «pyrrhos-seier», det vil si seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt prisen, men som mer fremstår som et nederlag.

Putins hyllest av landets soldater, og «triumfen» i Bakhmut kan vise seg å bli et stort russisk nederlag. Men også på ukrainsk side har tapene vært betydelige.

Video: Wagner-gruppen har satt sluttdato