Norge har i likhet med andre land gitt sin støtte til å lære opp ukrainske soldater på F-16-fly.

Det er derimot ingenting som tilsier at vi skal donere F-16-fly til Ukraina. Det poengterte statsminister Jonas Gahr Støre da nyheten om opplæringen ble kjent . Det til tross for at Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har tryglet Vesten om slike jagerfly i lang tid.

Men for at disse flyene skal utgjøre en forskjell i krigen er det mye som må på plass, sier en analytiker Newsweek har snakket med.

Kan brukes til å ta tilbake Krim

Teknisk analytiker i tenketanken RAND Corporation, Brynn Tannehill, mener man ikke kan tidfeste når F-16-flyene kommer til beste nytte.

– Øyeblikket F-16 kommer til å gjøre den største forskjellen er ikke et tidspunkt. Det er et sammenfall av flere ting, sier hun.

Hun peker særlig på hvordan ukrainerne kan bruke F-16-flyene til å ta tilbake Krim-halvøya.

– Ukraina har sagt at de har til hensikt å ta tilbake Krim, men at de foretrekker å gjøre det uten å ta flere liv. I det øyeblikket et JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, journ.anm.) avfyrt fra et F-16 er i stand til å isolere Krim, det er øyeblikket da F-16 er mest nødvendig.

Russland kontrollerer for tiden et område i Sør-Ukraina som går hele veien fra Dnipro-elven i vest til den russiske grensen i øst. Denne landbruen av okkupert territorium gir Russland en lett tilgjengelig forsyningsrute til den okkuperte halvøya. Men hvis de ukrainske styrkene klarer å kutte denne landbroen ved å gjenerobre territorium sørover mot Azovhavet, vil Russlands mest pålitelige gjenværende alternativ for å forsyne Krim-halvøya være Kertsjbroen.

Og denne kan lett ødelegges med et JASSM avfyrt fra et F-16-fly mener Tannehill.

Mye forberedelser

Men før Ukraina eventuelt kan få F-16-fly er det mer som må være på plass mener eksperten.

Piloter må trenes, rullebaner må forbedres, logistiske kjeder må etableres, og ikke minst: Vestlige land må si ja.

I tillegg peker Tannehill på at det ikke bare er piloter som skal trenes, men også mekanikeren og vedlikeholdsteam er nødt til å læres opp i hvordan de reparerer F-16-fly.

Dette mener hun kan føre til at det tar enda lengre tid før Ukraina er klar til å ta imot vestlige F-16-fly.

