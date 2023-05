Kutsjerenko var viseminister for vitenskap og høyere utdanning i Russland og ble ifølge statlige medier dårlig under en flytur hjem fra Cuba. Flyet nødlandet ved byen Mineralnyje Vody sør i Russland, og han ble fraktet til et sykehus, men livet sto ikke til å redde, ifølge departementet.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Zvezda har familien opplyst at dødsfallet trolig hang sammen med en hjertelidelse, men har ikke utdypet ytterligere. Det er ventet en obduksjon onsdag.

Pratet sammen om invasjon-misnøye

Overfor uavhengige The Moscow Times hevder den prisbelønnede uavhengige journalisten og filmskaperen Roman Super at han pratet med Kutsjerenko på hans kontor få dager før Super rømte landet og at viseministeren der ga tydelig uttrykk for sin misnøye med invasjonen i nabolandet Ukraina.

Roman Super rømte Russland kort tid etter invasjonen. Denne samtalen skal ha skjedd en av dagene like før han dro.

De to skal ha pratet om blant annet Supers prosess med å flytte ut av landet, at Kutsjerenko ikke hadde mulighet til å forlate landet og hans motstand mot invasjonen.

– Det er umulig (å forlate Russland), de konfiskerer passene. Og det er ikke noen verden som gledelig ville tatt imot en russisk viseminister etter denne fascistiske invasjonen, skal Kutsjerenko ha uttalt.

– Jeg sover ikke stort og føler meg forferdelig

Journalisten hevder viseministeren fortalte åpent om at han tok antidepressiva og sedative tabletter samtidig for å beholde roen.

– Men det hjelper ikke noe særlig. Jeg sover ikke stort og føler meg forferdelig. Vi blir alle holdt som gisler. Ingen får gi et pip, skal han ha sagt.

Han skal ha hevdet at landet gjennomgår en voldsom «brutalisering».

– Du vil ikke kunne kjenne igjen Russland om et år.

Kutsjerenko etterlater seg kona Diana Gurtskaja, som er popstjerne i Russland, og deres felles sønn.