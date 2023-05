Nå teller han ned til den ventede motoffensiven, som i realiteten kan starte når som helst. Da er han beredt til å slåss mot Russlands krigsmaskin.

– For meg var dette den eneste muligheten til å sette en stopper for Putin . Hvis han får fortsette, vil det gjenta seg i resten av Europa, og jeg har ikke noe ønske om å overlate ansvaret for å stoppe det til mine barn, sier Christopher Forsbäck til Aftonbladet.

57. ukrainske brigade skyter Grad-raketter ved Bakhmut 9. mai 2023. Foto: Ukraine Armed Forces Press Servi / Reuters

47-åringen er fra Hölö i Södermanlands län i Sverige. Han har grunnutdanning som ingeniørsoldat fra det svenske forsvaret. I tillegg har jobbet i Heimevernet og har erfaring fra de svenske utenlandsstyrkene, blant annet fra krigen i Bosnia.

– Kampoppgaver, minerydding, navigasjon og planlegging

Nøyaktig hvilke oppgaver han vil få ved fronten, er uklart, men han er klar til innsats den dagen generalene gir sine ordre om å rykke fram mot de russiske posisjonene.

– Det kan dreie seg om rene kampoppgaver til kunnskap om minerydding og minespaning, samt navigasjon og planlegging, forteller Christopher Forsbäck.

Han deltar også i en større serie som Sveriges Radio har publisert om svenske soldater som befinner seg på slagmarken i Ukraina.

Video: Eksplosiv «trailer» for Ukrainas motoffensiv

– Det er som å være inne i et slakteri

Han tar avstand fra de som måtte tro at krig handler om eventyrlyst og spenning.

– Jeg er fullstendig klar over at det ikke er en Hollywood-film vi går inn i. Det du ser i en krig, er virkelighet. Det er som å være inne i et slakteri. Det er ingenting som kan tenkes før du faktisk er der. Er du nærmere frontlinjene er det knallharde og brutale kamper, forteller Forsbäck.

En ukrainsk kvinnelig soldat kysser mannen sin mens de møtes på en jernbanestasjon nær frontlinjen i Kramatorsk. Foto: Libkos / AP

Han er innforstått med risikoen han løper ved å kjempe side om side med den ukrainske hæren. Mer enn å bli skutt, frykter han å gjøre feil som kan sette andre soldater i fare.

Kampklar brigade med 5.000 mann har trent i Sverige



Han forteller om den sterke motstandsviljen og kampmoralen, både blant soldater og sivile. Og sin egen overbevisning om at Ukraina vil gå seirende ut av krigen mot Russland til slutt.

Ifølge SVT og The Times har en ukrainsk brigade på mellom 3000 og 5000 mann fått militær opplæring i Sverige. Dette er soldater som vil kunne bli satt inn i den ukrainske motoffensiven. Soldatene reiste tilbake til Ukraina tidligere i mai.

Den nye kampklare brigaden skal ha trent med stridsvogner av typen 122, kampkjøretøy av typen 90, og artillerisystemet Archer. Ifølge avisen er brigaden en av Ukrainas mektigste og mest slagkraftige enheter.