Ekspert: Tre grep kan gjøre Russlands invasjon til en fiasko

Ian Bremmer er stifteren av tenketanken Eurasia Group, og en av verdens ledende utenrikspolitiske analytikere.

I et intervju med det danske TV 2-programmet «Verden ifølge News» forteller Bremmer at den russiske presidenten Vladimir Putins beslutning om å invadere Ukraina har skapt en geopolitisk balansegang som er enda farligere enn da den kalde krigen var på sitt verste ved Cubakrisen i 1962.

Den gangen var verden nærmere en atomkrig mellom to stormakter enn den noen gang har vært. Likevel mener Bremmer det står verre til nå.

– Russerne har ikke blitt avvæpnet, de er mye sintere og de har ikke de samme sikkerhetsselene de hadde under Bresjnev, Khrusjtsjov, Andropov, Tsjernenko eller Gorbatsjov. Det er en forferdelig posisjon vi er i, sier han.

– En er nødt til å være litt redd

Tidligere i år annonserte Putin at Russland suspenderer sin deltakelse i atomnedrustningsavtalen Ny Start. Avtalen fra 2010 fastsetter blant annet at de to landene maksimalt kan ha 1.550 atomstridshoder i sine arsenal, og den begrenser hvor mange interkontinentale raketter og utskytningsplattformer de kan ha.

Med Russlands suspensjon, er det ikke lenger noen avtaler mellom USA og Russland som begrenser bruken av atomvåpen.

– En er nødt til å være litt redd. Man kan ikke normalisere dette. Da jeg vokste opp, hadde vi atomavtaler. Nå forsvinner de alle sammen, sier Bremmer.

Bremmer: Slik kan krigen bli en fiasko

Selv om Bremmer ikke ser noen lykkelig slutt på krigen, mener han det er flere ting Vesten kan gjøre i sin støtte til Ukraina, som vil hjelpe dem til å gjøre invasjonen til en fiasko for Russland.

Han nevner tre punkter:

Selv om det ikke dannes en Nato-avtale med Ukraina, kan Vesten gi dem oppriktige sikkerhetsgarantier. Sammen med militær støtte, skal det sikre at Russland aldri igjen får en bit av eplet.

Gi Ukraina EU-medlemskap. Dette vil signalisere at dette er en europeisk krig. Det vil også forsterke de demokratiske institusjonene i Ukraina og forsterke levedyktigheten til den ukrainske regjeringsledelsen.

Vesten kan gi penger til å gjenoppbygge Ukraina. Mye vil komme fra Europa og noe fra USA, Japan og andre land, men også fra Russland gjennom de beslaglagte og fryste russiske verdiene i mange vestlige land.

– Hvis man gjør de tre tingene, kan man ikke si at Ukraina har vunnet, men man kan si at Russland har tapt, sier han.