BBC skriver at eksplosjonen skal ha vart i mer enn tre år, noe som er helt unikt.

Forskere er fortsatt usikre på hva det er som har forårsaket det unike fenomenet. En av teoriene er at det hele ble forårsaket da en gassky ble svelget av et svart hull.

En av direktørene fra Royal Astronomical Society, Dr. Robert Massey, er helt satt ut av den gigantiske eksplosjonen.

– Vi har aldri sett noe som dette før, og spesielt ikke i en så stor skala, sier han til BBC.

8 milliarder lysår unna jorden

Allerede tilbake i 2020 ble lyset fra eksplosjonen automatisk registrert ved Zwicky Trancient Facility i California, men det skulle ta et helt år før astronomene snublet over dataen. De har navngitt hendelsen AT2021lwx.

Da astronomene først oppdaget hendelsen, trodde de ikke det var noe spesielt fordi det ikke var noen indikasjoner på hvor langt unna lyset kom fra.

I fjor analyserte flere forskere ledet av Dr. Philip Wiseman fra universitetet i Southampton lyset. De fant ut at det stammet fra en eksplosjon åtte milliarder lysår unna jordkloden.

– Vi tenkte: Herregud, dette er sjokkerende, sier Wiseman ifølge BBC.

Ekstremt uvanlig

Forskerne ble helt satt ut av tanken på hva som kan ha forårsaket et så sterkt lys. Wiseman forklarer at de fleste supernovaer bare varer et par måneder før lyset svinner hen. At noe kan ha så sterkt lys i over to år er ekstremt uvanlig, sier han.

Hans teori er at eksplosjonen er et resultat av at en gigantisk gassky, potensielt ti ganger større enn solen, ble svelget av et massivt svart hull.

En slik hendelse vil kunne sende sjokkbølger gjennom rommet.