Jordan Neely, den hjemløse mannen som ble kvalt til døde på undergrunnsbanen i New York forrige uke, hadde en lang historie med utfordringer knyttet til psykisk helse og hadde ifølge New York Post blitt arrestert flere ganger.

Neely ble lagt i bakken og kvalt av en passasjer etter han hadde oppført seg høylytt og truende på undergrunnsbanen. Neely ble holdt i kvelertak i 15 minutter.

Bakgrunn: Mann kvalt til døde på undergrunnsbanen i New York

På tidspunktet han døde var Jordan kjent for politiet i New York som en urolig hjemløs mann som ofte klaget over psykiske lidelser, og fortalte politiet at han var schizofren og suicidal.

Hendelsen ble filmet av vitner på stedet, vi advarer mot sterke bilder:

Dyttet inn i koffert

I New York er det opprettet et minnesmerke opprettet for Jordan Neely. Foto: Spencer Platt / Getty Images/AFP/NTB

Ifølge tanten til Neely ble han aldri den samme etter at han mistet moren i 2007. Christie Neely, ble kvalt og drept av en mann hun hadde et forhold til.

Etter mannen hadde kvalt Christie, dyttet han liket inn i en koffert og slengte den fra seg ved en bilvei.

Jordan Neely, som var 14 år da moren hans ble drept, vitnet senere i retten i saken mot drapsmannen.

Etter morens død utviklet Neely depresjon og PTSD, forteller tanten hans til New York Post. Hun forteller at hun uten hell forsøkte å gi Jordan hjelpen han trengte.

Etterlyst

Politi i New York på åstedet for Jordan Neelys død. Foto: Paul Martinka / AP / NTB

Jordan Neely skal ha blitt arrestert flere ganger, blant annet ved et tilfelle hvor han slo en eldre dame, noe som skal ha sendt ham i fengsel i over et år.

Ifølge Newsweek skal Neely ha blitt arrestert 42 ganger, blant annet for vold og for å ha ulovlig tatt seg inn på privat eiendom. På tidspunktet for hans død var Neely etterlyst for et angrep i forbindelse med en hendelse i 2021.

Mannen som tok kvelertak på Neely skal ha blitt avhørt av politiet, men har enda ikke blitt siktet i saken, som fortsatt er under etterforskning.