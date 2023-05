Lucy Letby jobbet som sykepleier på nyfødtavdelingen ved Chester sykehus, sør for Liverpool i Storbritannia, da det mellom sommeren 2015 og sommeren 2016 skjedde flere tilfeller av krybbedød på avdelingen.

Påtalemyndigheten mener Letby sto bak drap på syv spedbarn og ytterligere ti drapsforsøk på spedbarn i denne perioden. Ifølge BBC mener de hun har brukt flere forskjellige metoder for å drepe barna, blant annet ved injeksjon av luft både i blodet og i magen, samt med melk- og insulinforgiftning.

Uttalte seg i retten

Rettsaken startet i fjor, men det var først denne uken at Letby selv uttalte seg i rettssalen.

– Jeg gjorde kun mitt beste for å ta vare på dem. Jeg er her for å hjelpe og ta vare på dem, ikke for å påføre dem skade, sa hun i retten tidligere denne uka, ifølge The Guardian.

Ett av de nyfødte barna skal ikke ha vært mer enn 24 timer gammelt, før hun, ifølge påtalemyndigheten, drepte ham ved å injisere luft i blodet. Dette skal ha skjedd kun 90 minutter ut i vakten hennes. Ifølge påtalemyndighten forsøkte hun neste dag å også drepe tvillingsøsteren.

Fredag fortalte hun i Manchester Crown court at hun av nysgjerrighet søkte opp foreldrene på Facebook dagen etter.

– Å gå inn på den avdelingen den kvelden og for første gang møte foreldrene, som var i en så forferdelig situasjon. Jeg tror det kun var nysgjerrig etter å finne folkene ba den forferdelige hendelsen som hadde skjedd, fortalte hun juryen.

– Et komplett sjokk

Hun omtaler den skjebnesvangre dagen gutten døde som sjokkerende.

– Det var et komplett sjokk for oss alle. Det føltes som om vi hadde gått gjennom en dør og plutselig sto vi i denne forferdelige situasjonen, fortalte hun, og sa at vakten gutten døde gjorde et stort inntrykk på henne. Hun fortalte også at hun egentlig ikke skulle vært på vakt den kvelden.

Hun fortalte også at hun etter arrestasjonen har blitt diagnostisert med PTSD-lidelse og lett blir skvetten og mister konsentrasjonen av uventede lyder. Hun har sittet fengslet i to og et halvt år i påvente av rettsaken.

Håndskrevne lapper

Hun har i retten også blitt konfrontert med håndskrevne lapper som ble funnet hjemme hos henne. På noen av lappene sto det «Jeg er ond, jeg gjorde dette» og «Jeg drepte dem med vilje fordi jeg ikke er god nok».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Blant annet denne håndskrevne lappen der Lucy Letby blant annet skriver «Jeg er ond, jeg gjorde dette» og «Jeg drepte dem med vilje», er blant påtalemyndighetens bevis i drapssaken. Foto: Shutterstock / Shutterstock editorial

Letby svarte i retten at hun skrev lappene fordi hun hadde følt seg inkompetent og følte en skyldfølelse overfor barna som hadde dødd.

– Jeg følte at jeg hadde gjort feil og ikke visst godt nok, fortalte hun.

Det er ventet at rettsaken vil ta opp mot åtte måneder.