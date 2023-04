Ukraina: Russiske skarpskyttere gikk til angrep

En ukrainsk journalist ble i går skutt og drept av russiske skarpskyttere. Journalisten jobbet med den italienske korrespondenten Corrado Zunino, skriver The Guardian.

Zunino, som er korrespondent for den italienske avisen La Repubblica, ble selv skutt og såret av skarpkytterne.

La Repubblica skriver i en uttalelse «Vår korrespondent Corrado Zunino og hans assistent Bogdan Bitik ble ofre for et bakholdsangrep ved broen i Kherson av russiske skarpkyttere, sør i Ukraina».

– Bitik overlevde ikke, han etterlot seg sin kone og sønn. Corrado, som ble såret i skulderen, er innlagt på sykehus i Kherson, avsluttet avisen.

Dekket av blod

Zunino forteller at han var dekket av blod. Foto: Thibault Camus / AP Photo

Zunino, som lenge har dekket krigen i Ukraina, sier at han var iført skuddsikker vest med ordet «presse» påskrevet da skytingen begynte.

– Jeg så Bogdan på bakken, han beveget seg ikke. Jeg krøp frem til jeg kom ut av skuddlinjen. Jeg løp til jeg kom over en sivil bil. Jeg var dekket av blod, og ble kjørt til sykehuset sier Zunino.

– Jeg prøvde flere ganger å ringe Bogdan, men han svarte ikke. Han var en god venn av meg, smerten er uutholdelig, avslutter Zunino.

Ifølge La Repubblica er det vanskelig å få hentet ut kroppen til Bogdan, på grunn av skarpskytterne i området.

Ikke første gang

Tolv journalister har så langt mistet livet i løpet av krigen i Ukraina, 18 journalister har blitt såret. De fleste journalistene var ukrainske.

I mai 2022 ble den franske journalisten Frédéric Leclerc-Imhoff, drept etter at evakueringfartøyet han var om bord på, ble truffet.

En uke etter starten av krigen ble Evgeni Sakun, en ukrainsk kameramann for den lokale TV-kanalen Kyiv Live TV, drept da et russisk missil ble avfyrt mot en fjernsynsmast.

Brent Renaud, en prisbelønnet amerikansk filmskaper og journalist som hadde jobbet for flere amerikanske nyhets- og medieorganisasjoner, inkludert HBO, NBC og New York Times, ble drept mens han rapporterte fra et forstadsområde i Kyiv.