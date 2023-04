Konflikten som har ulmet mellom Disney og Florida-guvernør Ron DeSantis nådde en ny topp onsdag.

Etter at Disney kritiserte staten for å vedta anti-LHBT-lovforslaget som har blitt kalt «Ikke si homo»-loven, har DeSantis gått til krig mot medie- og fornøyelsesgiganten.

Loven, formelt kjent som «Parental Rights in Education Act», forbyr diskusjoner om kjønnsidentitet og seksuell legning i skoler og barnehager.

Nå har Disneys administrerende direktør Bob Iger saksøkt guvernøren for maktmisbruk.

I søksmålet hevder de at DeSantis' den siste tiden har prøvd å hevne seg på selskapet.

– Dette søksmålet er nok et uheldig eksempel på deres (Disneys, journ.anm) håp om å undergrave viljen til Florida-velgerne og operere utenfor lovens grenser, sier DeSantis’ kommunikasjonsdirektør, Taryn Fenske.

DeSantis tok kontroll over Disney-distriktet

DeSantis og republikanske lovgivere i Florida likte veldig dårlig at Disney uttalte at de ville jobbe for å oppheve loven.

Derfor kom de med en lovendring som endret Disney Worlds enevelde i distriktet det holdt til i staten, og overførte makten til guvernøren. DeSantis endret blant annet navn på distriktet og utnevnte fem nye medlemmer til distriktsstyret.

Men Disney kontret. Like før lovendringen ble godkjent, underskriver de utgående styremedlemmene i distriktet en avtale med Disneyworld som gir selskapet full kontroll over eventuelle utviklingsplaner eller endringer, og gir tillatelse til et datterselskap av Disney til å sette egne forsyningspriser frem til 2032.

Dette gjorde at det nye styret i teorien bare fikk kontrollere vedlikehold av veiene og grunnleggende infrastruktur.

Søksmålet avfeies i DeSantis-leiren

Etter Disneys stille maktgrep gikk DeSantis til full krig mot selskapet.

Den siste måneden har DeSantis fremmet en lang rekke forslag for å «hevne seg».

Blant annet har han truet med å bygge en konkurrerende statlig fornøyelsespark eller et fengsel rett ved Disneyworld. Han har også foreslått å skattelegge Disney-hoteller og sette opp bompengestasjoner rundt fornøyelsesparken.

Det nye distriktsstyret vurderer også flere inspeksjonsbestemmelser og selge de distriktseide tjenestene. Distriktsstyret skal også ha hyret inn fire advokatfirmaer i håp om å finne en mulighet for å oppheve avtalen mellom Disney og det forrige styret.

Nå svarer Disney på fiendtlighetene med et søksmål, og hevder DeSantis utøver maktmisbruk.

– Vi er uvitende om noen juridisk rett som et selskap har til å drive sin egen regjering eller opprettholde spesielle privilegier som ikke innehas av andre virksomheter i staten, sier DeSantis’ kommunikasjonsdirektør, Taryn Fenske.

DeSantis selv har ennå ikke kommentert søksmålet.

Disney får uventet støtte

I konflikten mellom Disney og DeSantis har førstnevnte fått støtte fra uventet hold.

Nikki Haley, den tidligere guvernøren i staten Sør-Carolina som i har annonsert sitt kandidatur til den republikanske presidentnominasjonen, tvitret at hennes hjemstat med glede ville godta Disneys 70 000+ jobber hvis de ønsket å forlate Florida.

Haley understreker derimot at Sør-Carolina ikke har blitt «woke», med henvisning til «woke-kulturen» Disney beskyldes for å være en del av med sitt LHBT-standpunkt, men at de ikke har en moralistisk tilnærming til det heller.

Også tidligere president Donald Trump har tidligere vist sin støtte til Disney i konflikten.

– DeSanctus (DeSantis, journ. anm) blir fullstendig ødelagt av Disney. Hans opprinnelige PR-plan gikk i stykker, så nå går han tilbake med en ny for å redde ansikt, skrev Trump på Truth Social i forrige uke, og titulerte guvernøren med et kallenavn.

Også Trump har annonsert at han ønsker å bli republikanernes presidentkandidat til valget i 2024.

Det har vært spekulert mye i om DeSantis vil stille. Han er av mange sett på som en storfavoritt til å vinne nominasjonen, og betegnes som Trumps største konkurrent.

Det har derimot ennå ikke kommet noen annonsering fra DeSantis-leiren.

