Startskuddet gikk tirsdag for nok en rettsak mot Donald Trump (76).

Journalisten E. Jean Carroll (79) saksøker den tidligere presidenten for ærekrenkelser for at han nekter for å ha voldtatt henne.

Caroll anklager Trump for voldtekt i et prøverom i det amerikanske luksusvarehuset Bergdorf Goodman på midten av 1990-tallet.

Trump har avvist alle anklager.

Se video: Trump langet ut etter tiltalen

Grove skildringer

Carrols advokat, Shawn Crowley fortalte juryen at Trump ledet Carroll inn i et prøverom i luksusvarehuset skriver The Guardian.

Journalisten E. Jean Carroll saksøker Donald Trump. Foto: Kena Betancur / AFP/NTB

Advokaten sa at Trump slo Carroll mot veggen, holdt armene hennes bak med hånden, dro trusene hennes ned med den andre og deretter presset fingrene sine inn i henne.

Crowley sa at Carroll sparket Trump og prøvde å få ham bort, men at han var for sterk for henne. «Han trakk tilbake hånden og presset seg inn i henne», fortalte advokaten juryen.

Frykt og skam

Carrolls advokat tok videre for seg det hun sa ville være de to største spørsmålene i juryen ville stille seg. Hvorfor gikk Carroll inn i prøverommet med Trump? Og hvorfor rapporterte hun ikke det voldtektsforsøket til politiet?

Advokaten fortalte at da Trump foreslo at Carroll skulle prøve på et gjennomsiktig plagg, gav hun det tilbake til ham og sa at det heller var hans farge. Trump tok da Carroll i armen og førte henne inn i prøverommet. «For henne var situasjonen ufarlig og morsom,» sa Crowley. «Hun så ikke på Trump som en trussel.»

Carroll skal ha fortalt to venner om overfallet. En av de skal ha rådet henne til å tie, fordi Trump var en såpass mektig mann. Crowley sa at Carroll var «fylt av frykt og skam» som holdt henne taus i årevis.

Kjendisdrømmer

Rettstegning av sakens første dag. Foto: Jane Rosenberg / Reuters/NTB

Trumps advokat, Joseph Tacopina tok skyts mot Carroll og hennes påstander. Tacopina hevdet at historien var usann og anklaget henne for å utnytte hennes historie for personlig vinning.

Joseph Tacopina fortalte juryen at Carroll gikk til sak Trump for politiske formål, for å selge en bok og for å få oppmerksomhet. Tacopina sa at voldtektsanklagene ble oppfunnet av Carroll og to andre kvinner. «De la en plan for å skade Donald Trump politisk».

– Hun ble en kjendis og elsket hvert minutt av det, fortsatte Tacopina i følge the Times.

Det er ventet at rettsaken vil vare i to uker.