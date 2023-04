Til tross for at Flakpanzer Gepard er nær 50 år gammel, er den en blitt viktig del av Ukrainas luftforsvar.

Den selvdrevne stridsvognen har vært et av Ukrainas mest verdifulle våpen i krigen mot Russland. Luftforsvarssystemet fra 1970-tallet har vist seg spesielt effektiv til å skyte ned russiske droner.

Men nå kan det være slutt, skriver Business Insider.

Sveits, som lager Gepard-ammunisjonen, vil nå nemlig ikke lenger tillate at det sendes mer ammunisjon til Ukraina.

Ammunisjonsmangel

Gepards ytelse i Ukraina har demonstrert verdien av enkle og mobile luftvernsystemer, og Sveits er det eneste landet som lager ammunisjon for Gepard.

Landet nekter ikke bare å selge mer ammunisjon til Ukraina, på grunn av landets nøytralitet, men forbyr andre land å re-eksportere sveitsiske forsvarsprodukter til et annet land i krig.

Som følge av dette har ikke Ukraina vært i stand til å kjøpe mer ammunisjon, og Tyskland har ikke kunnet sende mer ammunisjon fra sine lagre. Forsøk på å skaffe ammunisjon fra andre land har også mislyktes.

Behovet vil bare øke

«Gepardene gjør det svært godt mot droner», sa Mark Montgomery, senior direktør for den amerikanske tenketaken Foundation for Defense of Democracies, på et arrangement i februar.

«De skyter dem ned. De gjør en fantastisk jobb, men de går tom for ammunisjon», la Montgomery til.

Og Ukrainas behov for Gepard-ammunisjon vil bare øke.

Lekkede etterretningsdokumenter, forteller at Ukainas overflate-til-luft-missiler kan gå tomme så tidlig som mai, noe som betyr at bruken av våpen som Gepard må økes ytterligere.