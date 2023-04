I mars ble det kjent at prinsesse Madeleine (40) og den amerikanske ektemannen Christopher O’Neill (48) flytter hjem til Sverige.

Familien har bodd i Florida i USA i fem år. I 2020 kjøpte de en villa, som ble lagt ut for salg for om lag en måneds tid siden. Paret kjøpte villaen i 2019. Da lå den ute til salg for 7,65 millioner dollar, som tilsvarer over 80 millioner kroner.

Men foreløpig har ikke villaen blitt solgt, og nå har prisen blitt satt ned, melder svenske Expressen. Prisen er blitt satt ned 2,1 millioner kroner.

Paret kan likevel tjene store summer på villaen. Ifølge Expressen betalte de i overkant av 32 millioner kroner for huset i 2020.

Villaen ligger i Miami og er 700 kvadratmeter stor.

Prinsesse Madeleine og O’Neill har tre barn sammen. Informasjonssjef Margareta Thorgren ved det svenske hoffet ønsket ikke å oppgi årsaken til flyttingen da den ble kjent.