Melk skal jo være sunt i normale mengder, og er rik på både kalsium, jod og inneholder alle kjente vitaminer, men det kan bli for mye av det gode.

En pasient dukket opp ved Maasstad sykehuset i Rotterdam i Nederland og klaget kortpusthet, voldsom svetting, han hadde en ekstrem tørsthetsfølelse og hadde lange opphold på toalettet. Han hadde to dager tidligere blitt diagnosert med diabetes type 2 av fastlegen, men hadde ikke begynt på medisin-behandling ennå.

Legene undersøkte mannen og fant at han hadde høy puls, høyt blodtrykk og glukosenivåer som gikk helt i taket. Da de skulle ta blodprøver, skjønte de noe var galt. Blodet var helt «melkete».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Blodprøven til venstre var slik blodet til mannen var da han kom inn til sykehuset. Blodet hadde en melkeaktig konsistens. Blodprøven til høyre var slik blodet fremsto da han ble utskrevet. Foto: International Journal of Clinical Medicine

Drakk 22 liter melk om dagen

«Den medisinske historien avslørte at for å slukke tørsten, hadde pasienten drukket om lag 22 liter helmelk, hver dag de siste to dagene», noterte legene i rapporten. Den er publisert på International Journal of Clinical Medicine.

Ifølge næringsverdiene, hadde mannen fått i seg 1540 gram protein, 1980 gram sukker og 1596 gram fett på kun to dager.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Her er de samme blodprøvene etter sentrifugering for å skille ut melken fra blodet. Nivået av melk i blodet overrasket legene. Foto: International Journal of Clinical Medicine

Ifølge NHI anbefaler Olympiatoppen at friske idrettsutøvere ikke tar mer enn to gram protein per kilo kroppsvekt.

Helsedirektoratet anbefaler at det daglige inntaket av sukker begrenses til 60-70 gram for menn og 50-55 gram for kvinner, ved normal fysisk aktivitet.

Ifølge Lege– og ernæringsforeningen er det totale daglige inntaket av fett anbefalt til å være maks 55-90 gram, basert på at det totale fettinntaket bidrar med 25–40 prosent av det totale energiinntaket i kosten.

Lagt på intensivavdelingen

Pasienten ble innlagt på akuttavdelingen og de klarte å hindre at plagene utviklet seg til en akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Etter noen dager hadde blodnivåene gått tilbake til normale nivåer, og pasienten ble utskrevet med diabetes-medisinene insulin og metformin og en påpekning om å gjøre noen livsstilsendringer.

Hendelsen fant sted i 2012, men rapporten har blitt omtalt nylig, av blant annet iflscience.com.

«Å drikke melk er generelt sett på som sunt, men i dette tilfellet viste det seg at å drikke store mengder melk kan ha alvorlige konsekvenser. Etter vår viten er triglyseride-nivåene blant de høyeste som noensinne er rapportert», konkluderer legene i rapporten.