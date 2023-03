USAs tidligere president Donald Trumps eldste datter Ivanka Trump jobbet som rådgiver for sin far under hans presidentperiode. Den jobben har hun ikke lenger, og skal man tro kilder People Magazine har vært i kontakt med gir hun ikke råd til faren sin på privaten heller.

Hun har gitt opp, hevder en av kildene som skal være tett på familien .

– Donald gjør som han vil, og hun kan ikke hjelpe ham nå. Hjelp får han fra sine advokater og rådgivere.

En av grunnene til at hun ikke lenger gir sin far råd skal være at hun vet hvor «umulig» faren kan være.

– Selv om Ivanka elsker faren sin, vet hun hvor umulig han kan være, sier en av kildene ifølge det amerikanske mediet Insider.

Sa seg ferdig

Ivanka Trump har tidligere opplyst om at hun har sagt seg ferdig med politikken. Ifølge henne selv er grunnen at hun vil tilbringe mer tid med familien og ha fokus på en annen karriere.

En av de anonyme kildene People Magazine har snakket med hevder Ivanka holder en viss avstand fra faren sin, men at det ikke skal være noe konflikt inne i bildet.

Ivanka og Donald Trump hadde ikke bare et far/datter-forhold å pleie under Donald Trumps presidentperiode. Hun var også en av rådgiverne hans. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NYT: Pappa Trump tiltalt

En storjury på Manhattan stemte torsdag kveld for å tiltale ekspresident Donald Trump i den såkalte hysjpenge-saken, sier kilder til New York Times.

Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt, skriver NTB.

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016.

Det som skal være en tiltale er ikke offisielt kunngjort.