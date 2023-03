Rett før helgen utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin . ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina.

Arrestordren faller ikke i god jord hos Putin-allierte Dmitrij Medvedev som blant annet fantaserer om misslangrep mot den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Bør følge nøye med på himmelen

– Mine herrer, jeg er redd alle står ansvarlig overfor Gud og missiler. Det er fullt mulig å forestille seg hypersoniske missiler treffe domstolen i Haag, skutt fra russiske skip i Nordsjøen. De kan dessverre ikke skytes ned, sier Medvedev som for tiden tjenestegjør som viseformann i det russiske sikkerhetsrådet.

– Det er en elendig internasjonal organisasjon. Dommerne bør følge nøye med på himmelen, legger han til.



Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Atommakt

Medvedev regnes som en av Putins nærmeste og mest lojale støttespillere. Han har tidligere vært både statsminister og president i Russland.

Samtidig som han ser for seg et missilangrep mot domstolen i Haag påpeker han at Russland er en atommakt, og at dommerne ved ICC ikke burde rette fingrene sine mot Russland.

I tillegg til Putin er også det også utstedt en arrestordre på det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova, med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Ifølge ICCs sjefanklager Karim Khan er flere hundre ukrainske barn hentet ut av barnehjem og tatt med til Russland, der mange siden skal ha blitt adoptert bort.

Video:ISW: Derfor besøkte Putin den russisk-okkuperte ukrainske byen Mariupol