VG: Durek Verrett har startet boyband

Durek Verrett har startet boyband sammen med skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) og Bjørn Alexander (33), melder VG.

Andersen er kjent for å ha spilt «Benny» i «Olsenbanden jr.».

Bandet har fått navnet «The Jacketeers». Trioen ble til i en klesbutikk i Beverly Hills.

– Vi var på et kjøpesenter for å finne et antrekk til en Oscar-fest. Alle tre av oss prøvde den samme grelle, blomstrete dressjakka, som tilfeldigvis var på tilbud. Vi bestemte oss raskt for å kjøre lik stil med jakke, skjorte, bukse og sko, sier Verret i en pressemelding, ifølge VG.

Bandet har nå gitt ut låten «Afterski i Queill».