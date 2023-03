Russeren Aleksej Stolijarov har fått Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin på nakken. Årsaken skal være hans siste Instagram-aktiviteter.

Stolijarov er svigersønnen til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Så da han likte et Instagram-innlegg som kritiserte Russlands krig mot Ukraina ble det bråk.

Hevder det er Photoshop

Aftonbladet , som siterer det russiske uavhengige mediet Meduza, skriver at innlegget blant annet beskrev krigen som «blodig og meningsløs» og at den ble utløst av «Putin og hans ‘kumpaner’».

Hans koblinger til forsvarsministeren gjorde at hendelsen raskt ble plukket opp av russiske medier. Like etterpå skal likerklikket ha forsvunnet, og hovedpersonen selv skal ha benektet det hele.

– Ikke la dere lure av Photoshop, uttalte Stolijarov ifølge Medusa.

– Fang ham og bring ham til meg

Men det er ikke det eneste Kreml-kritiske innlegget Stolijarov skal ha likt.

Ifølge russiske Poligon skal han også ha likt et innlegg av filmregissør Aleksander Molsjnikov som måtte flykte fra Russland etter å ha kritisert president Vladimir Putin, og et intervju med den sjefredaktøren for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov.

Alt dette skal ha fått sjef for den paramilitære leiesoldatgruppen Wagner-gruppen til å rase.

Jevgenij Prigozjin, også kjent som «Putins kokk», skal i et innlegg på Telegram ha bedt folk fange Stolijarov og bringe han til ham.

– Fang Stolijarov og bring ham til meg. Jeg skal trene ham i seks uker, og jeg personlig skal hjelpe ham med å forbedre seg ved å sende ham ut i kamp, skriver Prigozjin.