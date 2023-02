I et intervju med Dagbladet sier den britiske Ukraina-eksperten Andrew Wilson at russisk propaganda har blitt verre og farligere, og at det er et samlet Vesten Putins propagandaapparat nå går etter, og ikke bare Ukraina, USA eller Nato.

Forrige uke talte Russlands president Vladimir Putin for den russiske nasjonalforsamlingen. På talerstolen retten han en rekke anklager mot nettopp Vesten.

– Propagandaen har blitt galere. Den viktige endringen er at han i den siste talen ikke nevnte Nato eller noen av de andre falske historiene han tidligere har fokusert på. Nå er det en ny, farlig demonisering av det samlede Vesten, sier Wilson til Dagbladet.

Wilson er professor i Ukrainastudier ved University College London i Storbritannia.

– Det er galskap

Den britiske professoren mener Putin og Kremls narrativ kun gir mening for de som lever i det han omtaler som «et alternativt univers».

Han omtaler propagandapraksisen som galskap.

– Putin spytter ut propaganda mot Vesten. Jeg tror det er grunnen til at Russland havnet i dette forferdelige rotet. Det har vært tiår med eskalerende propaganda som bikket over til en krig av løgner. Det er galskap, sier Wilson i intervjuet med Dagbladet.

Tonet ned «avnazifiseringen»

Tidligere i år omtalte ABC Nyheter hvordan russisk propaganda har gått i en mer direkte anti-vestlig retning.

Etter at det ble ble klart at Russland ikke greide å ta Ukraina like raskt som Putin og resten av Kreml trodde, har den anti-vestlige retorikken blitt trappet opp. Russland har mer og mer begynt å omtale krigen i Ukraina som en krig mot Vesten, og tonet ned budskapet om at det dreier seg om å «avnazifisere» Ukraina.

Den gang forklarte forfatter og journalist John Færseth at det er naturlig at den anti-vestlige retorikken tones opp når krigen går dårlig for Russland. Retorikken kan være med på å rettferdiggjøre krigen overfor den russiske befolkningen.