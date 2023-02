En ny metaanalyse fra Stanford universitetet viser at den globale gjennomsnittlige penislengden har økt med hele 24 prosent på de siste 29 årene. Forskerne hadde dykket ned i 75 studier gjort mellom 1942 og 2021 og tatt utgangspunkt i penislengden til 55.761 menn.

Studien ble nylig publisert i The World Journal of Mens Health.

Over de siste tre tiårene hadde penislengden økt med over tre centimeter.

For stor for raskt

Men disse resultatene får ikke forsker Michael Eisenberg, ved Stanford til å glise. Han er tvert imot bekymret.

– Denne økningen skjedde over en relativt kort tidsperiode. Enhver generell endring i utvikling er bekymringsfull. For vårt reproduksjonssystem er ett av det viktigste delene av menneskelig biologi, sier han til Euronews.

– Om vi ser en så rask endring så betyr det at noe kraftfullt skjer med kroppene våre, advarer han.

Selve gjennomsnittslengden, for de som måtte være interessert i det, hadde da økt fra 12,27 centimeter til 15,23 centimeter.

Miljøgifter får skylda

Noe av grunnen til at forskerne ble så overrasket, var at de tvert imot forventet å se en nedgang i penislengden. De mener det er flere faktorer som kan ha spilt inn.

Hovedteorien skyldes utbredelsen av skadelige kjemikalier i plantevernmidler og hygeneprodukter.

– Disse hormonforstyrrende kjemikaliene, og det er mange, eksisterer i vårt miljø og i dietten vår, sier han og utdyper:

– Mens vi endrer kroppens konstitusjon, så påvirker det også vårt hormonelle miljø. Kjemisk eksponering har også blitt sett på som en årsak til at gutter og jenter havner i puberteten tidligere, noe som også kan påvirke den genitale utviklingen, sier han.

Forskere har lenge sett med bekymring på hvordan kjemikalier påvirker vårt reproduksjonssystem. Mellom 1972 og 2011 sank sperm-antallet med 59 prosent, ifølge en metaanalyse basert på 185 studier som involverte 45.000 menn.

«Evige kjemikalier»

I forrige uke ble det publisert en dansk studie som fant at kvinner som var utsatt for farlige «evige kjemikalier» under graviditeten, kunne resultere i at de guttebarna de fødte senere i livet hadde lavere spermkvalitet og sperm-antall.

Såkalte PFAS kalles ofte for «evige kjemikalier». Det er syntetiske stoffer som bryter seg svært langsomt ned i naturen og kan være helseskadelige, ifølge Folkehelseinstituttet.

FHI skriver på sine nettsider at personer som spiser mye fisk og skalldyr også får i seg mest PFAS.

«De som spiste mest fisk, hadde også de høyeste konsentrasjonene av disse stoffene i blodet», skriver FHI.