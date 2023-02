Flere eksperter har siden Ukraina-krigens start spekulert i om Russlands president Vladimir Putins planer stopper med Ukraina.

Det har allerede ulmet i den separatist-styrte regionen Transnistria i Moldova.

Kosovos president Vjosa Osmani er overbevist om at Putin prøver å avlede Vestens oppmerksomhet bort fra Ukraina-krigen ved å skape andre konflikter i Europa.

Det sier hun i et intervju med Sky News.

– Forbereder mange hybridangrep

President Osmani mener det internasjonale samfunnet ikke gjør nok for å avskrekke Russland fra å blande seg inn i andre land, inkludert hennes eget.

Ifølge Osmani prøver nemlig Russland også å skape trøbbel i Kosovo, med hjelp fra allierte i Serbia.

Hun hevder Russland bruker de samme metodene de brukte for å skape borgerkrig og destabiliserer Øst-Ukraina i 2014.

– De sender inn paramilitære styrker som er kledd i sivil innenfor vårt territorium gjennom ulovlige ruter. Så sender de inn våpen og og menn i uniformer uten militære kjennemerker slik at det ikke ser ut som et tradisjonelt militært angrep, forteller Osmani.

– Men sannheten er at de forbereder mange hybridangrep, som er en blanding av hva disse paramilitære styrkene gjør i det nordlige Kosovo.

Betent konflikt

Kosovo vant sin uavhengighet etter Kosovokrigen som fulgte oppløsningen av Jugoslavia.

Det var riktignok etter at Nato-styrker brøt inn.

Kosovo erklærte seg som selvstendig stat 17. februar 2008, men flere land, blant dem Serbia, anerkjenner ikke dette.

Siden krigens slutt har det vært spenninger mellom Kosovo og Serbia. I desember i fjor førte en rekke hendelser til at den serbiske minoriteten i Kosovo satte opp veisperringer og et lokalvalg i serbiskdominerte områder ble utsatt.

Da hevdet Kosovos innenriksminister Xhelal Svecla at Serbia, under innflytelse fra Russland, hadde som mål å destabilisere Kosovo. Dette avviste regjeringen i Beograd, som hevdet at de kun forsøkte å beskytte den serbiske minoriteten der.

En talsmann for Russlands president Vladimir Putin tilbakeviste også anklagen og sa det var fullstendig feil å lete etter noen form for destruktiv russisk innflytelse i dette området.