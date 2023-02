Kort tid etter at Lisa Marie Presley gikk bort, har det oppstått konflikt i Presley-familien. En kilde opplyser til Entertainment Tonight at Priscilla Presley (77) og barnebarnet Riley Keough (33) ikke snakker sammen.

Priscilla Presley var kona til rockelegenden Elvis.

– Det har vært veldig nervepirrende og hjerteskjærende uker for både Riley og Priscilla. Riley sørger over morens død, og er knust over å måtte takle en kamp med et familiemedlem om testamentet. Priscilla er overbevist om at hun har gyldige bevis og at hun vil vinne i retten. Riley og Priscilla kommuniserer ikke for øyeblikket, men har vært i kontakt gjennom sine advokater, sa personen, skal kilden ha uttalt til Entertainment Tonight.



Det skal angivelig ha oppstått uenighet om testamentet til Lisa Marie Presley. Etter dødsfallet opplyste en talsperson for familien at hennes tre barn, Riley Keough og Finley og Harper Lockwood (14), får arven etter moren.

Men Lisa Maries mor, Priscilla, vil ha et ord med i laget.

Krever at testamentet skrotes

Bakgrunnen er at Lisa Marie Presley i 2016 skal ha byttet ut moren som bestyrer for sin formue og eiendeler med hennes egne barn. I en annen avtale, fra 2010, skal Priscilla Presley og Lisa Maries tidligere forretningsfører Barry Siegel være oppført som bestyrere av arven, ifølge TMZ.

I avtalen fra 2016 er altså Priscilla Presley og Siegel fjernet som bestyrere. I stedet er Lisa Maries to eldste barn oppført, Riley og Benjamin Keough. Sistnevnte gikk bort i 2020, og dermed er Riley oppført som bestyrer for arven.

Priscilla Presley stiller derimot spørsmål ved om testamentet er ekte og krever at testamentet skrotes. Hun hevder at det aldri har blitt foretatt en endring i testamentet. Priscilla skal også stusse over Lisa Maries signatur på testamentet og den angivelige datoen endringen skal ha skjedd.

Dødsårsaken ukjent

En kilde opplyser til Entertainment Tonight at Priscilla Presley og Riley Keough forbereder seg på rettssak, men Keough skal ifølge kilden foretrekke å løse konflikten privat.

Verken Priscilla Presley eller Keough har uttalt seg i offentligheten om den angivelige konflikten.

I 1993 arvet Lisa Marie Presley Elvis Presley Enterprises, farens forretningsimperium, på sin 25-årsdag. Verdien på arven skal da ha vært nær en milliard kroner, skriver VG.

Lisa Marie Presley døde brått 12. januar. Det eneste barnet til Elvis ble 54 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent.