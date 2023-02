Belarus' president Alexandr Lukasjenko sier at landet ikke trenger strategiske atomvåpen fordi Belarus ikke har planer om å angripe USA eller andre land.

– Vi trenger absolutt ikke strategiske våpen. Vi skal ikke drepe amerikanere eller skyte opp strategiske atomraketter fra belarusisk territorium, sier presidenten ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Var en atommakt

Belarus har tidligere vært en atommakt. Rundt 80 atomvåpenstridshoder var utplassert på belarusisk territorium etter at Sovjetunionen kollapset i 1991.

Atomvåpnene ble overlevert til Russland da Belarus sluttet seg til Ikkespredningsavtalen i 1996.

Aleksandr Lukasjenko og hans autoritære regime i Belarus er tette allierte av Russlands president Vladimir Putin.

Mener ting ville vært annerledes

Til tross for uttalelsen om at Belarus ikke trenger atomvåpen mener Lukasjenko at vestlige land aldri hadde lagt sanksjoner på Belarus hvis landet fortsatt hadde vært en atommakt. Han mener Belarus mistet atomvåpnene sine i bytte mot garantier som nå har blitt overkjørt.

– De mest avanserte våpnene på den tiden var her. Vi kvittet oss med dem i bytte mot garantier fra amerikanerne, europeerne og russerne om at de aldri ville krenke vår suverenitet og uavhengighet, og aldri ville iverksette økonomiske sanksjoner mot oss, hevder Lukasjenko ifølge Tass.

– Hadde Belarus hatt atomvåpen, ville de ikke snakket slik. Dette betyr at alle bare forstår maktens språk, legger presidenten til.