Polens president, Andrzej Duda, advarer Nato-allierte

Advarselen kommer fra Polens president, Andrzej Duda.

I et intervju med den franske avisen Le Figaro gjør presidenten det klart om hva han tror blir utfallet av krigen hvis Vesten nøler med nye våpenforsyninger.

– De har ikke moderne militær infrastruktur, men de har folk! Hvis vi ikke sender militært utstyr til Ukraina de neste ukene, kan Putin vinne. Han kan vinne, og vi vet ikke hvor han vil stoppe, advarer den polske presidenten, skriver presydent.pl og Ukrainska Pravda.

Krigen har i flere måneder stått og vippet. Den ventete russiske storoffensiven har trolig allerede startet, men den har ifølge ukrainsk etterretning ikke kommet igang for fullt. Hittil har Ukraina stått imot, men ingen vet hva som vil skje de neste ukene.

Vil ta uker, og kanskje flere måneder, før de tunge våpnene kan tas i bruk

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Sergej Bobylev / Kreml / AP / NTB Foto: NTB

Samtidig venter det ukrainske forsvaret på leveranser av hundrevis av stridsvogner. Men det vil ta uker, og kanskje flere måneder, før de tunge våpnene kan tas i bruk.

Ikke bare skal utstyret transporteres inn i Ukraina. I tillegg må mannskap utdannes for å kunne betjene blant annet tyske tanks av typen Leopard 1 og 2.

Dessuten snakkes et nå åpent i flere Nato-land om Ukraina skal få kampfly.

– Et russisk angrep på Polen vil være et angrep på Nato

Det er i denne kritiske situasjonen, som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg flere ganger har drillet medlemslandene om, at våpenkappløpet kan svingen krigens pende i favør av en av de stridende partene.

– Dette er en kamp for våre verdier, dette er en kamp for demokrati, og vi må bevise at demokrati vinner over tyranni og undertrykkelse, sa Stoltenberg på Verdens økonomiske forum i Davos i januar. Hanunderstreket at «våpen er veien til fred».

I intervjuet med Le Figaro minner Polens president Andrzej Duda om at et potensielt russisk angrep på Polen vil være et russisk angrep på Nato. Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov har nylig oppfordret Putin til å vende blikket mot Polen dersom Ukraina beseires.

– Raskt og avgjørende svar fra Nato



Polen grenser til Ukraina og regnes som Natos østflanke. Styrker fra flere Nato-land har allerede forsterket forsvaret av landet. Landet har også utplassert det amerikanske luftvernsystemet Patriot.

– Da USA ble angrepet i 2001 sto alle allierte veds side amerikanerne for å bekjempe terrorister. Vi tror at hvis det var et angrep på et Nato-land, ville svaret være det samme, det vil bli raskt og avgjørende, mener Duda.

Da rester av en luftvernrakett landet i Polen i november i fjor, innkalte Nato til krisemøte. Dersom raketten hadde hatt sin opprinnelse i Russland, ville det kunne ha utløst et militært svar fra Nato.

Zelenskyj møtte Duda i Polen



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg lover tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina og sier at våpen er veien til fred. Foto: AP / NTB Foto: NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte torsdag sin polske kollega Andrzej Duda i Polen på vei hjem fra EU-toppmøtet.

– Ukrainas president fortalte om sin nylige diplomatiske aktivitet i Brussel og andre europeiske hovedsteder. Samtalene fokuserte også på sikkerhet i regionen, skev den polske presidentens kontor på Twitter.

Samtalene kom også inn på situasjonen ved fronten i Ukraina, og behovet for ytterligere militær støtte. Polen har ivret for å gi Ukraina både tanks og kampfly.

– Vår fremtid avhenger av vår østlige nabo

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier i et intervju med Dziennik Gazeta Prawna at fremtiden til Polen avhenger av hvor effektiv bistanden fra Polen og andre allierte til Ukraina vil være.

– Vi hjelper Ukraina, fordi vår fremtid avhenger av vår østlige nabo. Vi gjør mer enn andre fordi vi har mer å vinne og mer å tape, sier Morawiecki, ifølge Ukrinform.

Han la til at Ukraina ikke ville være i stand til å beseire Russland uten solidariteten fra Vesten, inkludert sanksjoner, økonomisk, humanitær og militær bistand.

– Det viktigste vi må fortsette med er europeisk enhet og besluttsomhet i å støtte forsvarerne av Ukraina. Vi vekket Vesten, så vi kan ikke la den sovne igjen, sier Morawiecki.

Video: Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri