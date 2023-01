Ifølge lokale medier la nordmannen ut på skitur umiddelbart etter at han ankom feriestedet Gulmarg lørdag. Feriedestinasjonen i Kashmir regnes som et av de beste stedene for skiturisme i India.

Politiet opplyser til lokale medier at nordmannen mistet skisporene og gikk seg vill i Drung-skogen hvor han ble sittende fast.

– Det ble organisert to polititeam som ble sendt ut for å lete etter nordmannen. De fulgte hvert sitt spor rundt skogen, og til slutt fant de ham og bragte han trygt tilbake til Gulmarg, sier en talsperson for politiet til lokale medier som også navngir nordmannen.

Ifølge meldingene var politisjef Baramulla Amod Ashok Nagpure så fornøyd med redningsteamenes innsats at han annonserte en kontant belønning til mannskapet.