Amerikanske Shauna Rae (23) ble kjent gjennom serien «I Am Shauna Rae». I serien følger man livet til Rae, som ikke er som 23-åringer flest. Det skyldes at Rae er fanget i kroppen til en åtteåring.

Hun er 116 centimeter høy og veier 22 kilo.

Kroppen til Rae stoppet å vokse etter at hun som barn fikk en behandling for hjernesvulst.

Fant tonen

I serien kan man se Rae dra på bar, ta tatoveringer og høre henne snakke om sexlivet sitt.

– For meg så var samleie en bekreftelse på at jeg kan gjøre hva jeg vil, fordi da jeg vokste opp så trodde jeg at det ikke ville være mulig. Da jeg fikk en kjæreste og det endelig skjedde, så fikk det meg til å føle meg som en normal kvinne, har hun sagt i serien, ifølge Dagbladet.

Trailer: Sesong to av «I am Shauna Rae»

Rae er ikke lenger sammen med kjæresten hun nevner, men hun har fått seg ny kjæreste. Den utkårede er 26 år gamle Dan Swygart. Han tok kontakt med Rae etter at han hadde sett serien om henne. Deretter fant de tonen.

Flere har reagert på at Swygart er sammen med Rae på grunn av kroppen hennes.

«Hvis en mann eller kvinne kan ærlig si at de kan se på henne som en seksuell kvinne, så lyver de eller så er de syke», skal en av kritikerne ha sagt, ifølge Mirror.

– Hun fortjener å ha et forhold

Flere stusser også over at Swygart er sammen med Rae fordi hun «snakker som en åtteåring» og er «barnslig».

I en video på Instagram har Swygart forsvant hvorfor han er sammen med Rae.

– Det er veldig viktig å huske at Shauna er en utrolig 23-åring med en funksjonshemning. Det er viktig å erkjenne funksjonshemningen hennes og se forbi det, og skape et forhold med hvem hun er som individ. Hun er et menneske. Hun fortjener å ha forhold og relasjoner med hvem hun vil, sier han i videoen.