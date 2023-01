Det er et par uker siden den amerikanske kystvakten først ble oppmerksom på et mistenkelig skip utenfor kysten av øystaten Hawaii. Etter nøye observasjon over lengre tid går de nå ut i en pressemelding med mistanken om at skipet er et russisk etterretningsskip, sendt i retning USA for å samle inn informasjon, skriver US Coast Guard i en pressemelding.

Understreker at de ikke forfølger skipet

De bekrefter at de holder skipet under oppsyn, men understreker at de ville gjort det samme med alle fremmede nasjoners skip som beveger seg i området.

– Vi følger loven for internasjonalt farvann slavisk, og alle land skal være trygge på at deres rett til å ferdes i området uten frykt for forfølgelse ivaretas. Dette er helt avgjørende for å sikre rettighetene til fri bevegelse i Stillehavet, skriver US Coast Guard.

US Coast Guard følger nøye med på det russiske skipet. Foto: US Coast Guard.

Et turbulent område

USA står midt i en lengre konflikt rundt retten til fri bevegelse i Stillehavsområdet, hvor de hevder at Kina forsøker å ta kontroll over skipsled avgjørende for internasjonal handel.

– Kinas kommunistparti bruker sitt militær og økonomisk utpressing som våpen i forsøk på å mobbe sine naboer til å gå med på ulovlig innskrenking av sjøveier, noe som truer viktige fraktruter, skrev US Department of State i en pressemelding i 2020.

Derfor understreker USA at overvåkningen av det russiske skipet ikke faller utenfor normal praksis i området. Skipet oppholder seg i internasjonalt farvann i nærheten av Hawaii, skriver CNN.

Se kystvaktens video av «spionskipet» øverst i saken.