I tillegg skal flere likvideringsoppdrag ha blitt avslørt av amerikansk etterretning før planene rakk å bli utført.

De nye opplysningene kommer fram i en bok ført i pennen av forfatteren Chris Whipple, som har skrevet en rekke bøker om administrasjonen til tidligere amerikanske presidenter.

Dødsskvadrones planer avslørt



I boken «The Fight of His Life» omtales de mange drapsplanene mot Zelenskyj, skriver The Independent.

Allerede rett etter den fullskala russiske invasjonen rapporterte The Times om at presidenten hadde overlevd minst tre attentatforsøk.

Nå viser det seg at antall attentatforsøk har vært så mange som 12. Det foreligger ikke konkret informasjon om hvordan de russiske dødspatruljene opererte, hvor de slo til eller hvor nære de var å lykkes.

CIA-topp advarte før krigen brøt ut



CIA-direktør William Burns skal ha advart president Volodymyr Zelenskyj om en drapstrussel på et hemmelig møte under hans besøk i Ukraina allerede før Russlands invasjon natt til 24. februar.

Burns detaljerte etterretningsopplysninger skal ha forhindret Zelenskyj fra å havne i russernes dødsfelle.

At Volodymyr Zelenskyj er terrormål nummer én for Putins styrker, er ingen hemmelighet. Dersom Russland hadde klart å ta ut Ukrainas sterke mann, ville det vært et svært hardt slag.

Zelenskyj har stått fram på en måte som har samlet både det ukrainske folk, og store deler av verden i kampen mot den russiske aggresjonen.

Kåret til Årets person av The Time



Hvordan krigen ville sett ut uten Zelenskyjs energiske og karismatiske lederskikkelse, er det ingen som vet, men at det har hatt enorm betydning for Ukrainas motstandskraft, og den enorme vestlige støtten i form av massiv våpenhjelp, økonomisk og humantiær bistand, er hevet over tvil.

Volodymyr Zelenskyj har mottatt flere priser for sitt mot og sitt lederskap, og ble kåret til årets personlighet av magasinet The Time. Han har talt til en rekke nasjonalforsamlinger via videolink.

Han har også talt under Grammy-prisen og til Verdensbanken. Før jul besøkte han den amerikanske Kongressen hvor Zelenskyj overleverte et ukrainsk flagg fra fronten i Øst-Ukraina.

– Oppildnet verden på en måte vi ikke har sett på flere tiår

– Uansett om kampen for Ukraina fyller deg med håp eller frykt, så har Volodymyr Zelenskyj oppildnet verden på en måte vi ikke har sett på flere tiår. Ukrainas president var over alt. Hans informasjonsoffensiv har ført til et skifte i det geopolitiske værsystemet, og ført til en bølge av handling som har gått over hele verden, skrev magasinet i sin begrunnelse.

I stedet for å flykte da russerne nærmet seg Kyiv, valgte Zelenskyj å bli hos sitt folk. Da USA tilbød ham evakuering ut av landet, skal Zelenskyj ha svart: «Jeg trenger ikke skyss, men våpen.»