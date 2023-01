«Small dick energy», det var responsen fra den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg rettet mot den selverklærte sexisten Andrew Tate på Twitter, etter at Tate skrøt av bilsamlingen sin og utslippene de 33 luksusbilene sto for, i et forsøk på å provosere verdens mest kjente svenske tenåring.

Nå viser forskning at Thunberg kan ha truffet spikeren på hodet.

«Luksusbil-bransjen vil nok være uvillig til å anerkjenne denne koblingen, men resultatene våre kan gi noe assistanse» , skriver forskerne fra University College London i forskningsartikkelen «Small Penises and Fast Cars».

«Penisforlenger»

De mener å ha funnet ut at det er noe psykologisk fakta til myten om sportsbilen som en «penisforlenger».

Artikkelen er ennå ikke fagfellevurdert, men har som følge av resultatene allerede fått mye oppmerksomhet.

Forskerne har rett og slett sett på korrelasjonen mellom menn som tror de har stor eller liten penis og ønsket om sportsbil.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Forskerne medgir at bilbransjen, som er ved Tesla-sjef, Elon Musk, nok ikke kommer til å anerkjenne resultatene. Foto: NTB

Manipulerte fakta

Forskerne spurte 200 engelsktalende menn mellom 18 og 74 år. Disse mennene ble delt i to grupper der begge gruppene ble presentert for en rekke fakta, som viste seg å være manipulert av forskerne, deretter skulle de rangere en rekke luksusprodukter.

Den ene gruppen fikk manipulert «fakta» som var ment å bygge opp selvtilliten deres, mens den andre gruppen fikk manipulert «fakta» som skulle senke selvtilliten.

Deltakerne i studien ble gitt «fakta» som var bevisst manipulert av forskerne, blant annet hva som er gjennomsnittlig lengde på penis. (Foto: TeodorLazarev / Shutterstock / NTB scanpix)

Blant disse manipulerte faktaene var den gjennomsnittlige penisstørrelsen. Den ene gruppe en ble fortalt at den gjennomsnittlige penisstørrelsen var 18 centimeter, mens den andre ble fortalt at den var 10 centimeter. Begge disse tallene var manipulert feil i hver sin retning for å få ønsket effekt hos deltakerne.

Forskerne vet ikke penislengden til deltakerne, men tar som utgangspunkt at de som ble fortalt at snittlengden var mye lengre enn realiteten vil oppleve at de selv er under snittet, noe som vil ha negativ påvirkning på selvfølelsen. Blant denne gruppen var det en større andel som rangerte luksusbiler høyere enn den andre gruppen.

Forskerne gjorde også undersøkelser der «faktaene» om penisstørrelse og rangering av sportsbiler var tatt bort, men erstattet av andre «fakta» for å senke selvbildet og andre luksusvarer, men her fant ikke forskerne noen like tydelig korrelasjon.

Tydeligere med alderen

Ifølge forskerne var det også tydelige aldersforskjeller. Det var først deltakere fra 29 år og eldre at de merket en stadig sterkere kobling mot sportsbiler blant gruppen som ble foret med informasjon om at de trolig hadde en penis under snittlengden.

«Koblingen mellom å kjøre en rask sportsbil og å ha en liten penis har en lang kulturell trope. For første gang kan vi vise til at dette har noe grobunn i en psykologisk sannhet. Vi fant at om man eksperimentelt manipulerte menn, spesielt eldre menn, til å føle at de har en relativt liten penis, fikk dem til å øke lysten på en luksus sportsbil», skriver forskerne i sin konklusjon.

Alle deltakerne ble senere fortalt at «faktaene» de hadde blitt forelagt var manipulerte.

Så spørs det om bilbransjen vil ta denne forskningen for god fisk.