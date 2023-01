16. desember i fjor ble en 59 år gammel hjemløs mann slått og knivstukket til døde av åtte tenåringsjenter i den kanadiske byen Toronto.

Nylig gikk politiet i byen ut med navn og bilde av mannen. Den 59 år gamle mannen het Ken Lee, og var innvandrer fra Hong Kong.

Han ble erklært død på sykehuset etter det grusomme angrepet.

De åtte gjerningspersonene er alle mellom 13 og 16 år gamle.

Politietterforsker Terry Browne fra Toronto-politiet kaller det brutale drapet «sjokkerende» og «urovekkende».

– Angrep ham som ville dyr

Ifølge Daily Mail skal teorien være at Lee ble drept da han forsvarte en venn jentene forsøkte å stjele en flaske sprit av.

Lee hadde ifølge avisen bare vært hjemløs i noen måneder da han ble angrepet og drept.

Et vitne som så angrepet, sier til The Toronto Sun at jentene oppførte seg som «ville dyr».

– De angrep denne fyren som en gjeng med ville dyr. Han prøvde å bekjempe dem, og de kom bare tilbake, sier kilden til avisen.

– Han passet bare sine egne saker, han plaget ikke en sjel.

Drapet har sjokkert politiet i byen:

Ken Lee (59) hadde bare vært hjemløs noen måneder da han ble drept av en gruppe tenåringsjenter. Foto: Toronto-politiet

– Jeg har jobbet i politiet i nesten 35 år, og du tror du har sett alt. Alle som ikke er sjokkert over å høre noe slikt har tydeligvis bare kastet inn håndkleet og sagt at alt er mulig i denne verden, sa politietterforsker Browne på en pressekonferanse da saken ble kjent.

– Det er åtte unge jenter og de fleste under 16 år. Hvis dette ikke er alarmerende og sjokkerende for alle, så er vi alle sammen i trøbbel, ærlig talt, sa en tydelig preget Browne.

Etter drapet ble samtlige av de åtte jentene arrestert og siktet for forsettlig drap.

Sjokkerte foreldre

Tenåringsjentene skal ha kommet fra ulike steder i Toronto, og hadde også tidligere på kvelden kommet i en konflikt i samme område.

– Kanskje var dette åtte jenter som ønsket å skape seg et navn og se om de kunne bli kjente på sosiale medier, sa Browne på pressekonferansen.

Han ville derimot ikke uttale seg om det finnes et videoopptak av angrepet.

Å filme voldelige angrep og dele det på sosiale medier har blitt en uhyggelig trend flere steder i verden. Også i Norge.

I august i fjor måtte blant annet politiet gå ut offentlig å be folk slutte å spre en video av en ung gutt som blir utsatt for vold.

Siden jentene er mindreårige, kan ikke kanadiske myndigheter gå ut med navnene deres. Politietterforsker Brown kunne derimot fortelle at foreldrene til disse jentene ble sjokkerte da de ble informert om hva døtrene deres hadde gjort.