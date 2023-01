Det nye året har ikke startet på best mulig måte for Dana White. I et videoklipp, som har svermet på sosiale medier, kan man se White og kona Anna White på en nattklubb.

Dana White sier noe til kona som hun åpenbart er misfornøyd med, for hun bestemmer seg for å slå ektemannen. Dette fører til at han tar igjen, før de to blir separert av flere som sto i nærheten.

Nå legger Dana White seg flat.

– Jeg har sagt det i alle år at det ikke finnes noe som rettferdiggjør at en mann slår en dame, og her er jeg å snakker om det med dere, sier White til TMZ.

Videre forteller han at de begge var kraftig beruset.

– Men det er ingen unnskyldning, sier han.

Dana White og kona har vært gift i snart 30 år, og har kjent hverandre siden de var tolv år. Hun har også uttalt seg om episoden, og tar mannen i forsvar.

– Å si at dette ikke er typisk ham er en underdrivelse. Det har aldri skjedd noe liknende mellom oss. Uheldigvis hadde vi begge drukket for mye på nyttårsaften, og ting kom ut av kontroll, fra begges sider. Vi har snakket sammen om dette som en familie, og har sagt unnskyld til hverandre, sier hun til TMZ.

Dana White er presidenten i Ultimate Fighting Championship (UFC), verdens fremste arrangør av mixed martial arts-stevner. Mixed martial arts er en hybrid form for kampsport, som inkluderer teknikker fra blant annet boksing, bryting, judo, jiu jitsu, karate, muay thai og andre kampsporter.