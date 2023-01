Russisk fregatt med hypersoniske missiler på vei mot Atlanterhavet

Et av Russlands nyeste og mest moderne skip har satt seil mot Atlanterhavet, opplyser russiske myndigheter.

Fregatten Admiral Gorsjkov skal i følge Russland bære missiler av typen Zircon på seilasen, et toppmoderne ballistisk missil som kan nå ekstreme hastigheter.

Ifølge Reuters skal skipet innom Atlanterhavet, Middelhavet og Det indiske hav i løpet av seilasen skipet la ut på onsdag.

Hypersonisk

Det er Russlands president Vladimir Putin selv som opplyser om skipets bevæpning under en videokonferanse som blant annet Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu deltok på.

– Denne gangen er skipet utstyrt med det hypersoniske missilsystemet Zircon, skal Putin ha sagt under konferansen ifølge nyhetsbyrået Reuters, før han ønsket mannskapet lykke til.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu hevder missilet kan fly i hastigheter opp til ni ganger lydens hastighet og har en rekkevidde på rundt 1000 kilometer. Han hevder også at det ikke eksisterer missilforsvar som effektivt avskjære missilet.

– Dette skipet bevæpnet med Zircon-missiler er i stand til å gjøre presise og kraftige angrep mot fienden til sjøs og på land, sier forsvarsminister Sjojgu.

Våpenkappløp

Både Russland, Kina og USA deltar i et hypersonisk våpenkappløp. Hypersoniske missilers evne til å nå hastigheter på over fem ganger lydens hastighet er sammen med manøvrerbarheten sett på som store fordeler på slagmarken, skriver Reuters.

I november skrev ABC Nyheter at USA ligger bak både Russland og Kina i det hypersoniske kappløpet. For å unngå at USA havner mer på etterskudd i kappløpet med Kina og Russland, ble det meldt fra USAs side i fjor at landets militære satsingen øker markant.