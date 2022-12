To små barn funnet døde i London

Metropolitan Police melder i en pressemelding at de har startet etterforskning av dødsfallene etter at de ble varslet om to døde gutter på to og fem år i en bolig i Dagenham rundt klokken 14 fredag lokal tid. De ble begge erklært døde på stedet

Politiet pågrep kort tid senere en kvinne og en mann, som begge skal være kjente for guttene, men det er ikke kjent hvor nær denne relasjonen er.

– Dette er åpenbart en ekstremt urovekkende hendelse med mange ubesvarte spørsmål, men det er likevel tidlig i etterforskningen og ingen andre er koblet til dødsfallene, sier kriminalinspektør i Sean Treweek i pressemeldingen.

Politiet varsler også at det vil bli utført en obduksjon.