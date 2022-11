– Russland har mistet Europa som sin største energikunde for alltid.

Det sier administrerende direktør for Det internasjonale energibyrået (IEA), Faitih Birol, under Equinors høstkonferanse i Oslo tirsdag, ifølge Dagbladets Børsen.

– Russland taper energikampen. Europa var svært avhengig av Russland, men det var også motsatt, sier Birol.

Han viser til at ved krigsutbruddet i februar gikk 75 prosent av russisk gasseksport og 54 prosent av russisk oljeeksport til Europa.

Russland mister sin største kunde for alltid og må nå se andre steder for å selge varene sine.

Faitih Birol er administrerende direktør for Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Michal Cizek / AFP

– Det er ikke lett. En stor del av gassen går via rørledninger. De kan ikke bygges på under ti år, sier Birol.

Han påpeker samtidig at det tar mye lenger tid å eksporter olje til Asia enn Europa.

– Det er et problem for Russland, fastslår han.

Qatar-avtale



Onsdag ble det klart at Qatar og Tyskland inngår langvarig gassavtale.

Qatar har inngått en avtale med den europeiske stormakten om levering av flytende naturgass (LNG) i minst 15 år framover.

Avtalen trer i kraft i 2026 og innebærer at Qatar skal levere opptil 2 millioner tonn LNG til Tyskland per år. Det er ikke kjent hvor mye Tyskland må betale for gassen

– Vi vil bidra til energisikkerheten i Tyskland og Europa, framholdt Qatars energiminister Saad Sherida al-Kaabi tirsdag.

Etter at gassleveransene fra Russland ble kuttet som følge av den russiske invasjonen av Ukraina, har Tyskland forsøkt å erstatte russisk gass med gass fra andre land, deriblant Norge.

Ønsker langsiktighet

Mens europeiske land er skeptiske til å inngå langvarige avtaler, er dette noe Qatar har krevd for å sikre at investeringene i nye store gassfelt er lønnsomme på sikt.

Gassen skal kjøpes via det amerikanske selskapet ConocoPhillips, som har inngått et langsiktig samarbeid med QatarEnergy. Mottakerterminalen, som tyske myndigheter forsøker å ferdigstille så raskt som mulig, ligger i Brunsbüttel, cirka 7 mil nordvest for Hamburg.

Avtale med Kina

Nylig inngikk Qatar og Kina en avtale om gassleveranser i 27 år framover. Den skal sikre Kina 4 millioner tonn gass i året, og er den mest langsiktige avtalen som er inngått når det gjelder gassleveranser noensinne.

Antallet asiatiske og europeiske land som ønsker å inngå gassavtaler med Qatar, er nå så høyt at det er mangel på forhandlere, opplyser Kaabi, som også er toppsjef i det statlige selskapet QatarEnergy.

Tyskland og Qatar har brukt flere måneder på å forhandle fram avtalen. Ifølge Kaabi pågår det fortsatt forhandlinger med flere tyske selskaper for å øke mengden gass som skal leveres.