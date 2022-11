Ukraina: Har drept iranere på Krim-halvøya

Ifølge sekretær for Ukrainas forsvars- og sikkerhetsråd, Oleksij Danilov. skal flere iranske militære rådgivere ha vært tilstede på Krim-halvøya for å hjelpe Russland med å fly de iranskproduserte kamikazedronene Shahed 136.

Danilov hevder Ukraina har drept flere iranere på Krim, men sier ikke noe om hvor mange.

– De er på vårt territorium. Vi inviterte dem ikke hit, og hvis de samarbeider med terrorister, og deltar i ødeleggelsen av landet vårt, må vi drepe dem, sier Danilov ifølge The Guardian.

Enige om avtale

Shahed-136

Den iranske dronen Shahed-136 kan fly flere hundre kilometer før den krasjer inn i det angitte målet med relativt høy presisjon og detonerer lasten av eksplosiver den har med seg, derav navnet «selvmordsdrone» eller «kamikazedrone», en referanse til de japanske kamikazepilotene som under andre verdenskrig krasjet seg selv og flyene sine inn i skip for å gjøre skade.

De iranske dronene av typen Shahed-136 kan skytes ut i grupper, slik at hvis noen blir skutt ned eller feiler, er det fortsatt sannsynlig at noen når målet, skriver Radio Free Europe.

Bruken av slike droner ble først bekreftet i august. Den russiske invasjonen av Ukraina startet 24. februar 2022.

Ifølge The Washington Post er Russland og Iran enige om en avtale om å bygge iranskdesignede droner på russisk jord.

Russiske og iranske myndigheter er blitt enige om en avtale om produksjon av hundrevis av droner, skriver avisen med henvisning til amerikanske og andre vestlige etterretningskilder.

Avtalen skal ha blitt undertegnet under et møte i Teheran i begynnelsen av november, og innebærer at tegninger og komponenter sendes fra Iran til Russland, der dronene monteres.

Bekreftet dronesalg

Iran har lenge blitt anklaget for å selge droner til Russland under Ukraina-krigen. I starten av november erkjente de å ha solgt droner til Russland, men insisterte på at salget skjedde før krigen.

Det er Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian som opplyser om salget etter flere måneder med uklare kommentarer om de iranske dronene som Russland nå bruker mot ukrainsk sivil infrastruktur.

– Vi overførte et begrenset antall droner til Russland flere måneder før Ukraina-krigen, sa Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian tidligere denne måneden.

Hittil har iranske tjenestemenn benektet at Iran har gitt Russland våpen til bruk i krigen mot Ukraina, selv om de erkjenner at de har et forsvarssamarbeid med Russland. Iran hevder de er nøytrale i konflikten og motstandere av å væpne noen av partene.

Israelsk presse har tidligere meldt om ti iranere som har mistet livet i Ukrainske angrep mot Krim. Den gangen gjorde Danilov det klart at Irans militære tilstedeværelse vil forfølges av Ukraina.