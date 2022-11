Jevgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk», har gått ut og bekreftet at videoen som ble delt på den krypterte meldingstjenesten fredag tilhører Wagner-gruppen, og at den viser drapet på Jevgenij Nuzhin, en 55 år gammel mann som ble rekruttert til de paramilitære styrkene fra et fengsel i Russland.

BBC og The Guardian har omtalt videoen som nå er slettet.

Saken inneholder sterke skildringer.

Ifølge avisene begynner videoen med at Nuzhin, som sonet en dom for drap i Russland, forklarer hvordan han etter planen skulle kjempe på russisk side i Ukraina, men at han hadde valgt å bytte side. Den nye planen var å slutte seg til de ukrainske styrkene og kjempe mot de russiske soldatene, men han ble funnet og tatt.

Nuzhin skal ha våknet opp i en kjeller, etter å ha blitt overfalt på gata i Kyiv 11. november. Etter å ha hørt 55-åringens forklaring skal videoen vise en Wagner-soldat gå til angrep på Nuzhin med slegge, skriver BBC.

55-åringen skal så ha falt i bakken og blitt slått til døde.

Besøkende ved Wagner-senteret i St. Petersburg ønskes velkommen av soldater. Bildet er tatt 4. november. Foto: Olga Maltseva / AFP/NTB

– Han ble drept som et dyr

Familiemedlemmer av Nuzhin skal ha blitt tilsendt videoen, og reagerer med sjokk og vantro.

– Hele familien satt i tårer etter å ha sett videoen. Han ble drept som et dyr, sier Nuzhins sønn Ilya til den russiske menneskerettighetsorganisasjon Gulagu.net, skriver The Guardian.

På det tidspunktet var det ikke klart hvem som sto bak «Grey Zone», kontoen som publiserte videoen, men nå bekrefter Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at den tilhører dem.

– Nuzhin sviktet sine medsoldater og sitt folk, sier Prigozjin. Videre skal han ha beskrevet videoen som «fantastisk regissert arbeid verdt å se i sin helhet», og gitt den tittelen «En død verdig ei bikkje», skriver BBC.

Kreml tar selv avstand fra videoen, hvor talsmann Dmitrij Peskov understreker at dette «ikke er vårt arbeid».

Jevgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk», støtter innholdet i videoen. Foto: Misha Japaridze / AP/NTB

«Moderlandet er i fare»

Nuzhin ble tatt av ukrainske styrker i september, hvorpå han påsto at han ønsket å kjempe på ukrainsk side. I avhør skal han ha forklart hvordan han ble rekruttert av «Putins kokk», i bytte mot full benådning, lønn og kompensasjon til familien dersom han ble drept i krigen.

Det er uklar hvorfor han var fri til å vandre rundt i Kyiv skriver BBC.

Wagner-gruppens begrunnelse for rekruttering skal ha vært at «moderlandet er i fare», men oppdraget viste seg å være invasjonen og krigføringen i Ukraina, noe Nuzhin ikke ønsket å være med på. Det kostet ham livet.

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær: