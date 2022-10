«Admiral Makarov» ble tatt i bruk i 2017 og er det tredje, siste og mest moderne fartøyet i sin klasse. Skipet tilhører Svartehavsflåten.

Fregatten ble skadet, og muligens satt ut av drift etter det ukrainske droneangrepet i helgen.

Det skriver The Guardian.

Dronesverm

Ifølge etterforskere skal Admiral Makarov ha vært et av tre russiske skip som ble truffet lørdag.

En sverm av både luftdroner og havdroner angrep den russiske marinen. Et videoklipp The Guardian har fått tilgang til viser hvordan dronene beveger seg mellom de russiske skipene.

Ifølge ukrainske myndigheter er det usikkerhet knyttet til hvor mye skade Admiral Makarov ble utsatt for under angrepet. Ubekreftede meldinger skal ha det til at skroget ble rammet, og at skipets radar ble ødelagt.

– Falske påstander

Forsvarsdepartementet i Moskva har hevdet Ukraina brukte ni luftdroner og syv havdroner. De har ikke uttalt seg om hvorvidt Admiral Makarov ble rammet.

Russland har også anklaget Storbritannia for å ha bidratt i det ukrainske angrepet, noe britene hevder er falske påstander.

– For å få fokuset vekk fra den katastrofale håndteringen av invasjonen av Ukraina, sprer Russland falske påstander om Storbritannias innblanding, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Vil trekke seg fra avtale

Ifølge Russland jobbet flere av skipene i havnen som ble angrepet med å frakte korn etter kornavtalen som ble inngått mellom Russland og FN og Ukraina og FN.

I etterkant av angrepet har russiske myndigheter kunngjort at de nå vil trekke seg fra kornavtalen med Ukraina.

Avtalen har så langt sørget for at flere millioner tonn korn har blitt skipet ut av ukrainske havnebyen, til tross for krigen.