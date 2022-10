Det har lenge vært usikkert hvor Igor Vsevolodovitsj Girkin, som går under pseudonymet Igor Strelkov, har befunnet seg. I 2014 var han blant Russlands mektigste, og spilte en svært sentral rolle i landets annektering av Krimhalvøya. Han var øverstkommanderende for de russiske separatist-styrkene og startet senere krigen i Donbas, som har resultert i den pågående invasjonen av Ukraina.

I tillegg til sitt arbeid i Ukraina, er Girkin blant de totalt fire russiske statsborgerne som er titalt for MH17-flystyrten. Det var 17. juli 2014 at et Malaysia Airlines-fly på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur gikk ned ved byen Torez i østlige Ukraina, ikke langt fra Russlands grense. Området var under kontroll av russisk-støttede separatister, og det ble tidlig klart at styrten ikke var en ulykke.

Innså at det var et passasjerfly

Klokken 13:50 17. juli meldte Igor Girkin, under navnet Igor Strelkov, inn at et Antonov An-26-transportfly var blitt skutt ned nært byen Torez.

«Den 17. juli ble et An-26 transportfly fra det ukrainske flyvåpenet skutt ned nær landsbyen Rassyponje ved byen Torez i Donetsk oblast. Flyet ble rammet av en rakett, det oppsto en eksplosjon og flyet traff jorden og etterlot svart røyk. Vrakdeler falt ned fra himmelen» skrev den russiske nyhetsnettsiden lifenews.ru kvelden 17. juli.

Ukrainsk etterretning offentliggjorde senere lydfiler som de hevdet var en telefonsamtale mellom pro-russiske opprørere, der opprørerne omtaler nedskytingen av flyet og uttrykker forskrekkelse over at det åpenbart dreide seg om et sivilt passasjerfly, ikke et militærfly. Russiske myndigheter offentliggjorde få dager senere satellittbilder som skulle vise at ukrainske myndigheter sto bak nedskytingen, som ifølge eksterne eksperter viser seg å være forfalsket, skrev New York Times i 2016.

En plakat med bilde av Girkin avbildet i den ukrainske byen Konstantinovka i 2014. Foto: Gleb Garanich / Reuters/NTB

Etterretningspersoner og general tiltalt

Samtlige av de 298 som befant seg ombord i flyet mistet livet, hvor to tredeler av passasjerene var nederlendere, og de etterlatte krever svar. Det nederlandske Undersøkelsesrådet for sikkerhet kom raskt i gang med en gransking av hendelsen. Den endelige rapporten ble presentert 13. oktober 2015, og konkluderte med at flyet ble skutt ned av et 9K37 Buk-missil fra en posisjon i det østlige Ukraina. Etterforskerne mente missilet som traff flyet kom fra 53. luftvernbrigade i Kursk.

Tre russiske statsborger og en ukrainsk separatisleder er tiltalt i saken, men ingen vet hvor de befinner seg. Separatistlederen er Igor Girkin, og nå spekuleres det i om han er på vei til Ukraina. Spekulasjonene begynte å svirre etter flere dagers stillhet på Girkins Telegram-konto. Han har vært en av de mest snakkesalige pro-russiske stemmene gjennom den pågående krigen i Ukraina, og har i overkant av 750.000 følgere på den krypterte tjenesten.

Girkin delte en kryptisk melding tirsdag. Så ble det stille. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters/NTB

Delte kryptisk melding – så ble det stille

Forrige lørdag delte ektefellen hans Myroslava Reginska et bilde av ektemannen på hans Telegram-konto, hvor hun skrev «her har dere svaret på spørsmålet ‘hvor er Igor?’. Han har det bra! Vi høres!» skrev kona. I bildet var Girkin iført militærklær. Tirsdag delte Girkin selv et innlegg hvor han skrev «siden 14. oktober 2022 har jeg vært aktiv i militæret», skriver The Guardian.

Siden har det vært stille fra ham.

Nå hevder eksperter at Girkin kan være på vei inn i Ukraina, noe som har fått etterlatte etter MH17-flystyrten til å øyne et forsiktig håp om at generalen omsider kan bli tatt og stilt for retten i Nederland.

– Realistisk sett er det nok ikke så stor sjans for at Nederland får ham. Vi er avhengige av at Ukraina klarer å ta ham i live, og deretter utlevere ham til Nederland, sier Piet Ploeg til The Guardian.

Ploeg mistet broren, svigerinnen og nevøen sin i flystyrten i 2014.

– Det hadde vært helt fantastisk hvis de klarer å ta ham, og større mirakler har skjedd, sier Ploeg.

Dommen mot mennene som er tiltalt i forbindelse med nedskytingen av et malaysisk passasjerfly over Ukraina i 2014, skal etter planen falle 17. november. I tillegg til Girkin så er to personer tilknyttet russisk etterretning tiltalt i saken. Russland nekter for å ha noe med nedskytingen å gjøre, og det vites ikke hvor noen av dem er i dag.

Video: Mistet sønnen: – La oss få barna våre tilbake: