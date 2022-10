Kherson, som ligger sør i Ukraina, ble okkupert av Russland like etter invasjonen i februar. Kherson er et av fylkene Russland hevder å ha annektert etter en angivelig folkeavstemning.

Den siste tiden har Ukraina satset knallhardt på en motoffensiv i Kherson, og de prorussiske lederne i byen ba forrige uke innbyggerne om å evakuere umiddelbart, som følge av den spente situasjonen på fronten.

Dette er kun en «informasjonsoperasjon», ifølge Kyrylo Budanov.

Forsøker å redde ansikt

– Moskva forsøker å skape en illusjon om at slaget allerede er tapt, sier den ukrainske spionsjefen ifølge BBC.

Ifølge Budanov sender det russiske militæret flere soldater og forbereder seg på å forsvare byen. At Russland evakuerer innbyggerne er kun et forsøk på å redde ansikt i tilfelle de skulle tape Kherson til ukrainerne, hevder spionsjefen.

Kyrylo Budanov, sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, hevder Russland ruster seg for å forsvare Kherson. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Utplasserer soldater i sivil

Søndag meldte den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at Russland forsøker å vinne tid ved å utplassere uerfarne soldater som nylig ble mobilisert, på den andre siden av elva Dnipro.

Flere meldinger fra Ukraina skal også ha det til at russiske soldater har kledd seg i sivile klær og flyttet inn i forlatte lokaler i Kherson mens de forbereder seg på gatekamper.

Dersom det stemmer at russiske soldater stålsetter seg i Kherson, øker sjansene for voldsomme kamper i de kommende ukene.

Likner deportasjon

Ukrainske myndigheter har uttalt at den russiske masseevakueringen fra Kherson by er deportasjon.

– Evakueringen ligner deportasjon. Målet er å skape panikk i Kherson, sier Sergej Khlan, en talsmann for de Kyiv-utnevnte lokalmyndighetene i Kherson.

President Volodymyr Zelenskyjs stabsjef, Andrij Jermak, har kalt evakueringen et russisk propagandashow.

– Russerne forsøker å skremme innbyggerne i Kherson med falske nyhetsmeldinger om ukrainsk bombing av byen, skriver han på Telegram.