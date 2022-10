Under andre verdenskrig, i et slag kalt Operasjon Cerberus, bedre kjent som «The Channel Dash» i Storbritannia, ble en av Nazi-Tysklands båter senket av britene.

Den 11. februar 1942 satte tyskerne i gang en forflytning av en stor Kriegsmarine-skvadron bestående av blant annet slagskipene «Gneisenau» og «Scharnhorst» og den tunge krysseren «Prinz Eugen» med eskorter, fra Brest i Frankrike og tilbake til Tyskland gjennom den engelske kanal. Tyskerne klarte seg usett i 12 timer før de ble møtt av artilleriild fra det britiske forsvaret.

Britene mislykkes derimot i å hindre tyskerne, og alle skipene fullførte reisen.

En av patruljebåtene, V-1302 John Mahn, ble derimot ikke med hjem til Tyskland, men havnet på bunnen i Nordsjøen, utenfor kysten av Belgia.

Forurenser havet åtti år senere

Båten som før krigen var brukt som fiskebåt, er bare en av tusenvis av skips- og flyvrak som havnet på bunnen av Nordsjøen etter andre verdenskrig. At disse vrakene ofte er fylt med granater, bomber og annen ammunisjon, har tidligere skapt bekymring blant forskerne.

Nå har et forskerteam ved Ghent University undersøkt Mahn åtti år etter at det sank, og funnet ut at det fortsatt forurenser havet.

Oppdagelsen er en del av North Sea Wrecks-prosjektet – et prosjekt som undersøker hvordan resten av verdenskrigene påvirker den naturlige verden i dag.

I tilfellet med Mahn viser det seg at det fortsatt er kostbart for mikrobiologien og geokjemien på havbunnen under vraket, fordi det lekker ut giftige forurensninger, inkludert nikkel, kobber, arsen, eksplosiver og kjemikalier som finnes naturlig i kull, råolje og gass.

– I dag fjernes nye skipsvrak nettopp av denne grunn

Det er ofte stor stas når skipsvrak blir oppdaget, men forskerne mener den potensielle miljøpåvirkningen ofte blir oversett.

– Selv om vrak kan fungere som kunstige skjær og ha en enorm menneskelig historieverdi, bør vi ikke glemme at de kan være farlige, menneskeskapte gjenstander som utilsiktet ble introdusert i et naturlig miljø, sier Forsker Josefien Van Landuyt ifølge Sky News.

– I dag fjernes nye skipsvrak nettopp av denne grunn, legger hun til.

Funnene, som ble publisert i Frontiers In Marine Science, er bare toppen av isfjellet advarer Van Landuyt.

For eksempel anslås det et skipsvrak fra verdenskrigene rundt om i verden inneholder som mye som mellom 2,5 millioner og 20,4 millioner tonn petroleumsprodukter.

– Selv om vi ikke ser disse gamle skipsvrakene, og mange av oss ikke vet hvor de er, kan de fortsatt forurense vårt marine økosystem. Faktisk kan deres økende alder øke miljørisikoen på grunn av korrosjon, som åpner opp tidligere lukkede rom. Dermed er deres miljøpåvirkning fortsatt i utvikling, legger forskeren til.