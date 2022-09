Annekteringen vil koste Russland flere milliarder dollar

Allerede torsdag kunngjorde Russland at de ville anerkjenne folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, samt de okkuperte delene av fylkene Kherson og Zaporizjzja som en del av den russiske føderasjonen.

En eldre dame stemmer i folkeavstemningen i de russisk-okkuperte områdene. Foto: AP / NTB

Det etter at «folkeavstemminger» viste at befolkningen i disse områdene ville slutte seg til Russland.

Under fredagens seremoni gjorde Putin det offisielt, til fordømmelse fra Ukraina og landets vestlige allierte.

Sammenlignes med Syria

Annekteringen skjer åtte år etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Den avgjørelsen kostet Kreml en plass mellom én til 2,7 milliarder dollar ifølge rapportene fra Geopolitical Intelligence Services. Denne annekteringen er ventet å bli mye dyrere.

Russlands president Vladimir Putin og Denis Pushilin, Leonid Pasesjnik, Vladimir Saldo, Jevgenji Balitskji, som er de russisk-installerte lederne i Ukrainas Donetsk-, Luhansk-, Kherson- og Zaporizjzja-regioner, jubler på seremoni for å erklære annekteringen av de russisk-kontrollerte territoriene som en del av den russiske føderasjonen. Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool via Reuters / NTB

Det sier Juri Sjukov, førsteamanuensis i statsvitenskap ved University of Michigan i et intervju med Newsweek.

– Dette er mer som omfanget av Syria eller til og med deler av Sovjetunionen etter andre verdenskrig, sier han.

Anslagene for å gjenoppbygge Syria har ligget på opp til 400 milliarder dollar.

I Donbas-regionen har det foregått kamper helt siden 2014. Mer enn 14.000 mennesker har mistet livet, og området har vært i sentrum av den pågående Ukraina-krigen. Noe som har ført til store ødeleggelser i områdene. Foreløpige estimater antyder at det vil koste mellom 100 og 200 milliarder kroner bare å gjenoppbygge den sivile infrastrukturen.

Russlands økonomi lider allerede

I tillegg til at de annekterte områdene trenger gjenoppbygging, er det også mange av Russlands landlige områder som fra før av har behov for gjenoppbygging. Det sier William Reno, leder for Northwestern Universitys statsvitenskapelige avdeling til Newsweek. Han mener det derfor vil være vanskelig for Russland å finne nok ressurser til å gå rundt.

I tillegg har Russland som smått begynt å kjenne på presset etter de mange vestlige sanksjonene. Et press Michael Kimmage, et tidligere medlem av den amerikanske statssekretærens politiske planleggingspersonell, mener er innstilt på å treffe Russland hardere utover vinteren.

Det forventes at Vesten kommer med nye sanksjoner i lys av annekteringen.

Selve krigen har også vært en stor belastning på Russlands økonomi.

Dermed vil denne annekteringen være en enda større økonomisk belastning for et allerede skakket Russland og Putin.

– På kort sikt vil den russiske staten bare kunne gjenoppbygge administrative bygninger og militært viktig infrastruktur i Donetsk og Luhansk, sier Lawrence Reardon, professor i statsvitenskap ved University of New Hampshire, til Newsweek.

– Men resten av regionen vil utvilsomt forsvinne, uten russisk investering og internasjonal bistand.

Putin satser på politisk uro i Europa

Både Reno og Sjukov mener Putin allerede har beregnet hva det vil koste Russland å annektere de okkuperte områdene i Ukraina.

Reno mener Putin satset på at den økonomiske skaden av krigen er kortvarig, og at Russlands gassgrep over Europa etter hvert skal forårsake et politisk skifte mot ham.

Allerede nå har det i flere land begynt å oppstå uro etter hvert som effekten av sanksjonene mot Russland slår tilbake mot dem selv i form av skyhøye strøm- og drivstoffpriser.

Sjukov legger til at han tror Putin også satser på at russerne selv gledelig vil være med på å betale de ekstra kostnadene. Annekteringen av Krim skapte en nasjonalistisk eufori i landet, noe Putin håper å gjenskape denne gangen.