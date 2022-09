Spekulasjonene om hvem som kan stå bak den mulige sabotasjen av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 pågår for fullt. Nå kartlegges maritime bevegelser rundt tidspunktet for eksplosjonene.

CNN har snakket med to vestlige etterretningstjenestemenn og en tredje kilde som etterforsker hvem og hva som kan ha utløst de fatale ødeleggelsene.

Ifølge kildene skal europeiske sikkerhetstjeneste ha observerte flere støtteskip fra den russiske marinen i nærheten av lekkasjer i Nord Stream-rørledningene både mandag og tirsdag.

Samtidig understreker de at det fortsatt er uklart om skipene har noe med eksplosjonene å gjøre, og at dette er en av de mange faktorene som etterforskerne nå vil se nærmere på.

– Vi ser dem hver uke

Nord Stream, også kjent som Den nordeuropeiske gassledningen, er flere rørledninger for naturgass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen. Foto: Open Street Map/Wikimedia

I tillegg til støttefartøy fra den russiske marinen skal Russland også ha patruljert med ubåter i nærheten av eksplosjonsområdet i Østersjøen i forrige uke, skriver CNN.

Ifølge en dansk militærtjenestemann opererer russiske skip rutinemessig i dette farvannet, men understreker at russernes tilstedeværelse ikke nødvendigvis indikerer at Russland har forårsaket skaden.

– Vi ser dem hver uke. Den russiske aktiviteten i Østersjøen har økt de siste årene. De tester ganske ofte bevisstheten vår, både til sjøs og i luften, bekrefter den danske etterretningskilden.

– Vanskelig å forestille seg noen annen aktør

Amerikansk etterretning har foreløpig ikke konkludert med om eksplosjonene er et resultat av sabotasje, eller hvem som kan stå bak, men operasjonens karakter peker i retning av en statlig aktør.

En av eksplosjonene målte 2,3 på Richters skala, som tilsvarer en sprengkraft på linje med en kraftig bombe fra andre verdenskrig.

Fra dansk etterretning pekes det på Russland som hovedmistenkt.

– Det er vanskelig å forestille seg noen annen aktør i regionen med evner og interesse for å gjennomføre en slik operasjon, sier den danske militærtjenestemannen til CNN.

USA advarte europeiske allierte allerede i sommer om at Nord Stream-rørledninger kunne bli angrepet.

Britisk militærkilde: Kan ha lagt ut miner i forkant



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Foto: Bernat Armangue / AP

Ifølge en britisk militærkilde kan miner ha blitt lagt ut fra fartøy forkledt som kommersielt fartøy noen dager eller uker i forveien, og detonert på avstand, skriver The Guardian.

Det som taler imot at en ubåt kan ha deltatt i en eventuell sabotasje, er at Østersjøen er svært grunn, og at bevegelser på 100 meters dyp lettere kan bli oppdaget enn i dypere farvann.

Flere eksperter har uttalt at eksplosjonen på Nord Stream-rørledningene sannsynligvis er forårsaket av undervannseksplosjoner.

Eksplosjonene fant sted i internasjonalt farvann ikke lang fra den danske øya Bornholm i Østersjøen. De to undersjøiske rørledningene ble ødelagt i løpet av ett døgn.

Nato-sjefen: – Overlagt, hensynsløs, og uansvarlig sabotasje

Nord Stream 1-rørledningen er beskyttet av en 4,1 centimer tykk stålkasse, som igjen er omgitt av et betongbelegg på mellom 60 til 110 millimeter.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver i en Twitter-melding torsdag formiddag at han er svært bekymret over det han omtaler som «sabotasjen av Nord Stream-rørledningene».

– All foreløpig tilgjenglig informasjon indikerer at dette er et resultat av overlagt, hensynsløs, og uansvarlig sabotasje. Ethvert overlagt angrep mot alliertes kritiske infrastruktur vil bli møtt med en samlet og bestemt respons, advarer Nato-sjefen.

