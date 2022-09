På et ikke-angitt område utenfor Kyiv trener en tsjetsjensk milits sammen med ukrainske styrker. De frivillige soldatene har valgt å tilslutte seg Ukraina, til tross for at landets offisielle styrker har stilt seg på russisk side.

Blant de frivillige er Maga, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn. For ham minner grusomhetene i Ukraina skremmende mye om hva hans eget land har opplevd.

Krigen Maga referer til har fått navnet Den andre Tsjetsjenia-krigen, en konflikt mellom Den russiske føderasjonen og tsjetsjenske separatister. Den strakk seg fra 1999 til 2009, og kostet anslagsvis mellom 25.000 og 50.000 mennesker livet. De drepte var hovedsakelig tsjetsjenske sivile.

– Dette er Russlands signatur

– Dette er Russlands signatur. Vi så det i Tsjetsjenia, og vi ser det samme nå. Okkupasjon, teppebombing av ellers fredfulle byer. Den totale ødeleggelsen og brutaliteten mot sivile som Tsjetsjenia opplevde, er det vi finner bevis på i Izium, Irpin og Butsja nå, sier Maga i en video til nyhetsbyrået Associated Press.

Medsoldat Tor var blant de første som gikk inn i Izium i Kharkiv, så snart området ble erklært gjenerobret av ukrainske styrker. Mye av det de så og opplevde i gjenerobringens hete er for grusomt til å gjenfortelle.

– Min milits havnet midt i stormen, og alle guttene du ser her var i Izium for fire dager siden. Vi så alt som skjedde, og det er dessverre veldig mye vi ikke kan dele med dere. Det jeg kan fortelle dere er at ingen forventet slik lederskap og en så genial militæroperasjon fra de ukrainske styrkene. Russerne løp for livet, forteller Tor til Associated Press.

De tsjetsjenske mennene, med Tor i spissen, ønsker å gjenerobre Mariupol. Foto: Andrew Kravchenko / AP/NTB

– Kan du forestille deg Mariupol?

Nå forbereder militsen seg på stormingen av Mariupol.

– Vi har enda ikke tatt Mariupol tilbake. Kan du forestille deg hva verden har i vente når vi omsider har gjenerobret Mariupol? De forsøker å tilintetgjøre likene med klorin og sement, men de kommer ikke til å klare å skjule alle spor, sier Tor.

De frivillige tsjetsjenerne befinner seg nå på en ikke-angitt lokasjon utenfor Kyiv, hvor de trener med ukrainske styrker, samt nye rekrutter fra sitt hjemland.

Samtidig kjemper Tsjetsjenias regjeringsstyrker, med president Ramzan Kadyrov i spissen, på russisk side. De skal blant annet ha vært involvert i okkupasjonen av Kyiv-forstaden Butsja, hvor det i ettertid ble funnet drepte som hadde blitt regelrett henrettet.

Tsjetsjenske soldater som har sverget troskap til Putin og Kadyrov deltok i massakren i Butsja og andre forsteder. Det sier både overlevende, lokalt politi, menneskerettighetsgrupper og andre tjenestemenn, ifølge Al Jazeera.

De frivillig som omtales i denne saken er ikke tilknyttet Kadyrovs hær, og tar avstand til det deres styrker gjør.

