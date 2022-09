Åtte falt i døden på vei opp Russlands høyeste vulkan

Kljutsjevskaja Sopka er en stratovulkan og det høyeste fjellet på Kamtsjatkahalvøya i Russland og den høyeste aktive vulkanen i Eurasia. Foto: By Tamten at cs.wikipedia - Originally from cs.wikipedia; description page is/was here., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2509878