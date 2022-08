Meghan Markle (41) har provosert den legendariske sørafrikanske frihetskjeperen, fredsprisvinneren og presidenten Nelson Mandelas (1918 – 2013) barnebarn Zwelivelile Mandela (48), etter uttalelser hertuginnen og skuespillerinnen kom med i et intervju med The Cut, som er del av New York magazine.

Det skriver britiske Daily Mail.

Det Mandela reagerer på er en anekdote Markle kom med, om en sørafrikaner som hadde fortalt henne at den dagen hun giftet seg med prins Harry, i St. George's Chapel ved Windsor Castle 19. mai 2018, feiret de i gatene på samme måte som da Mandela ble sluppet ut av fengsel.

Nelson «Madiba» Mandela hadde sittet 27 år bak mur og jern da han endelig ble løslatt 11. februar 1990.

Zwelivelile Mandela, kalt Mandla, sier til Daily Mail at han ble «overrasket» over det Markle fortalte, og at sørafrikanernes glede over bestefarens etterlengtede løslatelse var langt viktigere en gleden over skuespillerinnens giftermål med «en hvit prins».

– Feiringen av Madiba var basert på overvinnelsen av 350 år med kolonisering og med 60 år med brutal apartheid i Sør-Afrika. Så det kan ikke bli likestilt, sier unge Mandela.

Hertuginne Meghan Markle har i det siste også måttet tåle slakt for sin podkast «Archetypes», som Olivia Petter har karakterisert som «de mest selvhøytidelige 57 minuttene med lyd du vil høre hele året».