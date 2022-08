I løpet av Ukraina-krigen har det blitt avdekket flere svakheter i den russiske krigsmaskinen, og det som skulle bli en «enkel» seier for Russland, har utviklet seg til en utmattelseskrig som fortsatt pågår for fullt.

Den danske nettavisen B.T har snakket med tre danske eksperter om Russlands invasjon av Ukraina.

På spørsmål om hvem som vinner krigen, svarer seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, at Russland allerede har tapt.

– Det er et vanskelig spørsmål. Men jeg har hele tiden sagt at Russland allerede har tapt. Ukraina har ikke vunnet, men det kan anses som en seier at de fortsatt kjemper. Russland har tatt over mange områder, men har også mistet mye annet, sier han.

Kan strekke seg inn i 2023

Splidsboel Hansen mener krigen er på vei ut i en lang affære, og sier det kan tyde på at Russland gjør seg klar for en lang krig.

Jeanette Serritzlev, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert i informasjonskrig, sier seg enig.

– Det er vanskelig å se for seg en snarlig avslutning. Man snakker allerede om en konflikt som kan strekke seg inn i 2023. Så lenge det er russiske styrker på ukrainsk jord, fortsetter konflikten, sier hun til B.T.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Floemming Splidsboel Hansen er overrasket over at krigen har utviklet seg til å bli en artillerikrig og ikke en moderne cyberkrig. Foto: Sputnik / Reuters/NTB

Overrasket

Når ekspertene blir spurt om hvordan de vil beskrive de første seks månedene av Russlands invasjon, er de samstemt. Overrasket.

– Det har vært overraskende at Russland ikke har gjort det bedre, og at de ikke har vært bedre forberedt. Det har også vært overraskende hvor gode Ukraina har vært til å kommunisere deres situasjon og dermed engasjere Vesten, så folk forstår og støtter deres sak, sier Serritzlev.

Splidsboel Hansen ble som mange tatt på sengen av at Russland faktisk invaderte Ukraina, og har også latt seg overraske av prestasjonene til det russiske forsvaret.

– Det har også forbauset meg at dette er blitt en artillerikrig i stedet for en moderne cyberkrig, sier han.

Soldater uten erfaring

I sommer verserte det rykter om at Russland sender utrente soldater, som knapt har holdt i et våpen, til frontlinjene i Ukraina. Dette overrasket ikke oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

– Russland har slitt med rekruttering og mannskapsmangel siden krigen startet, og de tok store tap til å begynne med. Det som kanskje er litt overraskende er at det er så dårlig stilt med det russiske forsvaret at de prøver å rekruttere alt de kommer over, sa Karlsen til ABC Nyheter tidligere i sommer.

Karlsen mener de utrente russiske soldatene som blir sendt til krig har noe av skylden for at Russland har hatt så store problemer med å nå målene sine i Ukraina.